Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 24-11, tiếp nhận phản ánh về việc xe khách mang BKS 43B-036... có dấu hiệu vi phạm khi lưu thông qua địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo Trạm CSGT Hòa Hải khẩn trương triển khai lực lượng kiểm tra.

CSGT kiểm tra xe của tài xế vi phạm

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện và tiến hành kiểm tra phương tiện. Qua xác minh, người điều khiển xe là ông N.Q.L (SN 1975, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng). Tại thời điểm làm việc, ông L. thừa nhận xe ô tô khách đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng vẫn tham gia giao thông.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện và Công ty Cổ phần Dịch vụ Y – đơn vị đứng tên chủ xe. Theo quy định, người lái xe có thể bị phạt tiền đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe; chủ phương tiện có thể bị phạt tiền đến 24 triệu đồng. Xe khách cùng các giấy tờ liên quan cũng bị tạm giữ để phục vụ công tác xử lý.

CSGT lập biên bản, xử lý lái xe vi phạm

Phòng CSGT Đà Nẵng cảnh báo, phương tiện hết hạn kiểm định khi tiếp tục lưu thông có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là khi các bộ phận quan trọng như hệ thống phanh, lái, lốp và thiết bị kỹ thuật không được kiểm tra, đánh giá định kỳ. Sự cố phát sinh trong quá trình vận hành có thể đe dọa trực tiếp tính mạng, sức khỏe của hành khách và những người tham gia giao thông.

Qua vụ việc, Phòng CSGT khuyến cáo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe chủ động theo dõi thời hạn đăng kiểm, thực hiện kiểm định phương tiện đúng quy định; tuyệt đối không sử dụng xe đã hết hạn kiểm định để kinh doanh vận tải, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Công Hạnh