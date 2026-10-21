Cảnh sát giao thông Đà Nẵng phạt 6 người ngồi giữa đường trên đèo Hải Vân gây cản trở giao thông

Trước đó, sáng 17-10, Phòng CSGT tiếp nhận phản ánh của người dân qua video đăng tải trên không gian mạng, ghi lại cảnh một nhóm người ngồi giữa lòng đường tại Km905+400 Quốc lộ 1A, đoạn khúc cua Cùi Chỏ, đèo Hải Vân. Hành vi này không chỉ cản trở các phương tiện lưu thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn tại tuyến đường đèo có địa hình hiểm trở.

Hình ảnh 6 người ngồi giữa đường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT chỉ đạo Trạm CSGT Hòa Hiệp phối hợp Công an phường Hải Vân khẩn trương xác minh, làm rõ. Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã mời 6 người liên quan đến làm việc, gồm N.C.T.H (SN 1989), V.T.H.V (SN 1982), N.T.T (SN 1987), V.H.T.M (SN 1987), L.T.P (SN 1986) và H.T.T (SN 1984), cùng trú tại xã Phú Lộc, TP Huế.

Tại cơ quan Công an, những người này thừa nhận vào lúc 8 giờ 28 phút ngày 17/10 đã thực hiện hành vi ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông tại địa điểm nói trên. Trạm CSGT Hòa Hiệp đã ra quyết định xử phạt các trường hợp vi phạm với tổng số tiền 1,5 triệu đồng.

Lực lượng CSGT mời nhóm người vi phạm về làm việc

Qua vụ việc, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân không tụ tập, ngồi, nằm hoặc tạo dáng chụp ảnh giữa lòng đường, gây cản trở phương tiện lưu thông. Việc tham quan, du lịch hay chụp ảnh không thể là lý do để biện minh cho hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Đối với các tuyến đường đèo, khu vực có địa hình hiểm trở, người dân cần lựa chọn vị trí dừng, đỗ an toàn, chấp hành nghiêm quy định giao thông, không vì sở thích cá nhân mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và cộng đồng.

Công Hạnh