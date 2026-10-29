Cảnh sát giao thông Đà Nẵng mở đường đưa người dân đi cấp cứu trong đêm
Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố (CSGT) Đà Nẵng ngày 29-10 cho biết, tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hiệp vừa kịp thời hỗ trợ, dẫn đường đưa một phụ nữ bị sốt cao, co giật đến bệnh viện cấp cứu an toàn.
Trước đó, lúc 20 giờ 50 phút ngày 27/10, khi làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, tổ công tác do Thiếu tá Trần Long Khánh làm Tổ trưởng nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh L.T.M (SN 2000, trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng). Thời điểm này, anh M. đang điều khiển ô tô BKS 92H-080.XX đưa người thân là bà B.T.T (SN 1965) đi cấp cứu trong tình trạng sốt cao, co giật.
Trước tình huống nguy cấp, tổ công tác nhanh chóng sử dụng mô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên, dẫn đường cho ô tô chở bệnh nhân vượt quãng đường hơn 7km đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng an toàn, kịp thời tiếp nhận cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ nhanh chóng, sức khỏe của bà T. hiện đã ổn định.
Hành động kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CSGT không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, gần dân, sát dân, luôn sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân trong những tình huống khẩn cấp.
Đây cũng là việc làm thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”, xây dựng lực lượng CSGT chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân
Công Hạnh
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/canh-sat-giao-thong-da-nang-mo-duong-dua-nguoi-dan-di-cap-cuu-trong-dem-post360144.html