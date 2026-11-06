Cảnh sát giao thông Đà Nẵng kịp thời dẫn đường đưa người dân bị đột quỵ đi cấp cứu

Cụ thể, khoảng 18 giờ 30 ngày 4-11, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hiệp, Phòng CSGT do Trung tá Hồ Phú Cường làm Tổ trưởng nhận được thông tin anh N.V.D (SN 1973, trú phường Hải Vân) bất ngờ ngất xỉu, có biểu hiện đột quỵ và đang được đưa đi cấp cứu. Nhận thấy tình trạng bệnh nhân nguy cấp, trong khi thời điểm này lưu lượng phương tiện trên đường đông đúc, Tổ công tác nhanh chóng sử dụng ô tô đặc chủng mở đường, dẫn phương tiện chở anh D. vượt quãng đường hơn 10km, đến Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu an toàn.

Nhờ được hỗ trợ di chuyển nhanh chóng và cấp cứu kịp thời, sức khỏe anh D. hiện đã ổn định, tiếp tục được các y, bác sĩ theo dõi, điều trị.

Lực lượng CSGT kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viên cấp cứu

Anh N.V.H, đồng nghiệp đi cùng anh D., xúc động cho biết, hai người đang trên đường đi làm về thì anh D. bất ngờ ngất xỉu, xuất hiện những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Giữa giờ tan tầm, giao thông đông đúc, tình trạng của anh D. diễn biến xấu khiến mọi người vô cùng lo lắng. Sự hỗ trợ nhanh chóng, tận tình và trách nhiệm của lực lượng CSGT đã giúp người bệnh được tiếp cận cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Hành động kịp thời của Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hiệp tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSGT Đà Nẵng tận tụy, trách nhiệm, luôn sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân trong những tình huống cấp bách. Đây cũng là việc làm thiết thực thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất”, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, trọng dân, hết lòng vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Công Hạnh