Cảnh sát giao thông Đà Nẵng dùng xe đặc chủng kịp thời đưa người đột quỵ đi cấp cứu

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 3-10, tại Km24+500 Quốc lộ 40B, thuộc địa phận xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, do Thiếu tá Trần Cao Nghĩa làm Tổ trưởng, tiếp nhận thông tin về trường hợp chị L.T.T (SN 1994, trú xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng) có biểu hiện đột quỵ, cần được cấp cứu khẩn cấp.

Chị T. được đưa lên xe cấp cứu

Nhận định đây là tình huống nguy hiểm, việc cấp cứu cần được tiến hành càng sớm càng tốt, Tổ công tác lập tức triển khai phương án hỗ trợ. Cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe ô tô đặc chủng đưa chị L.T.T đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Vượt quãng đường hơn 20km, lực lượng CSGT đã đưa người bệnh đến cơ sở y tế an toàn, kịp thời.

Nhờ được cấp cứu nhanh chóng, sức khỏe chị L.T.T hiện đã ổn định và tiếp tục được các y, bác sĩ theo dõi, điều trị.

Anh N.X.T, chồng chị L.T.T, cho biết hai vợ chồng đang trên đường đi làm về thì chị T. bất ngờ có biểu hiện đột quỵ. Trong lúc hoảng loạn, không biết phải xử lý thế nào, gia đình may mắn nhận được sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của lực lượng CSGT.

CSGT đưa chị T. đến bệnh viện

Hành động kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 2 thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, bản lĩnh, trách nhiệm và tính nhân văn của người chiến sĩ Công an nhân dân, nhất là trong những tình huống khẩn cấp liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Đây cũng là việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng trong thực hiện phong trào thi đua “Ba Nhất”, qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSGT tận tụy, trách nhiệm, luôn sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân trong mọi tình huống.

Công Hạnh