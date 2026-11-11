Cảnh sát giao thông Đà Nẵng dùng xe chuyên dụng đưa người dân gặp nạn đi cấp cứu

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 trực thuộc vừa sử dụng ô tô chuyên dụng kịp thời đưa hai người dân bị tai nạn đi cấp cứu.

Trước đó, ngày 9/11, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 do Trung tá Trần Hoàng Linh làm tổ trưởng, trong lúc làm nhiệm vụ tại Km34 quốc lộ 14B thì nhận thông tin ông Đ.V.N. (SN 1955, trú tại xã Hà Nha) bị trượt ngã giữa trời mưa lớn, dẫn đến gãy chân trái và không thể tự di chuyển.

Ngay lập tức, tổ công tác sử dụng xe chuyên dụng đưa ông N. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu.

Cùng ngày, tổ công tác do Thiếu tá Trần Đình Anh phụ trách khi làm nhiệm vụ tại Km1330 đường Hồ Chí Minh đã nhận đề nghị của người dân về việc hỗ trợ đưa bà B.T.H. (SN 1983, trú tại xã Khâm Đức) đi cấp cứu.

Bà H. bị té ngã dẫn đến chấn thương vùng đầu và chảy nhiều máu, trong khi thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp.

Trước tình huống nguy cấp ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã lập tức dùng xe chuyên dụng đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu.