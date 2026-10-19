Cảnh sát giao thông Đà Nẵng đồng hành cùng đồng bào vùng biên La Dêê. (Ảnh: HỮU SỸ)

Hoạt động không chỉ thiết thực hỗ trợ đời sống bà con vùng biên giới, mà còn lan tỏa đẹp đẽ hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân "vì nhân dân phục vụ".

Hỗ trợ thiết thực cho bà con vùng biên

Chương trình tập trung hỗ trợ khoảng hơn 150 người dân tộc thiểu số có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia học, sát hạch cấp Giấy phép lái xe mô-tô hạng A1, trong đó ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia chương trình, bà con được tổ chức khám sức khỏe, tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông và trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn. Sau bước khởi đầu này, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức đào tạo, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức sát hạch theo đúng quy định pháp luật.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng hướng dẫn người dân xã biên giới La Dêê về kỹ năng lái xe an toàn và thực hiện bài sa hình. (Ảnh: HỮU SỸ)

Bên cạnh hoạt động hướng dẫn pháp luật và kỹ năng giao thông, chương trình còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa gửi đến các cháu học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn xã La Dêê, góp phần sẻ chia khó khăn với chính quyền và nhân dân địa phương.

Lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ "vì nhân dân phục vụ"

Chia sẻ về hành trình ý nghĩa này, Thiếu tá Trương Minh Hương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Thực tế, mỗi chuyến đi đến với đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa đều để lại trong chúng tôi rất nhiều cảm xúc. Về với bà con, chúng tôi càng thấu hiểu những khó khăn trong cuộc sống, những thiếu thốn về điều kiện đi lại, tiếp cận thông tin pháp luật và các dịch vụ thiết yếu mà bà con đang gặp phải.

Đội Sát hạch giới thiệu nội dung hỗ trợ, cách đăng ký học, sát hạch Giấy phép lái xe hạng A1 với đồng bào. (Ảnh: HỮU SỸ)

“Chúng tôi hy vọng sau chương trình này, bà con không chỉ được hỗ trợ thêm một bước trong hành trình học lái xe mà còn mang về những kiến thức có thể áp dụng ngay trên đường đi hằng ngày. Khi mỗi người biết tự bảo vệ mình, nhắc người thân cùng chấp hành pháp luật, sự an toàn sẽ bắt đầu từ chính mỗi gia đình, mỗi thôn bản”, Thiếu tá Trương Minh Hương chia sẻ thêm.

Được biết, để tổ chức thành công chương trình, lực lượng công an đã dành nhiều thời gian chuẩn bị công phu: từ rà soát, nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân đến vận động các cơ sở đào tạo lái xe, đơn vị y tế cùng chung tay hỗ trợ.

Trao đổi với bà con các thông tin về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lái xe an toàn. (Ảnh: HỮU SỸ)

Việc bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị khám sức khỏe và tổ chức hoạt động ngay tại một xã vùng biên đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ giữa các bên để bảo đảm vừa đúng quy định, vừa phù hợp với điều kiện sinh hoạt của bà con.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã liên tục triển khai nhiều chương trình hướng về cơ sở như “Xuân yêu thương”, “Tháng 3 biên giới”, “Trao yêu thương, gieo ước mơ”; tiêu biểu là chương trình “Vững tay lái-Trọn bình an” tại xã Bến Giằng hay đợt phối hợp tổ chức kỳ sát hạch giấy phép lái xe hạng A1 cho gần 300 đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Trà My.

Chương trình trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa gửi đến các cháu học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn xã La Dêê. (Ảnh: HỮU SỸ)

Dù địa bàn cách xa trung tâm, điều kiện đi lại khó khăn và cán bộ, chiến sĩ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn tranh thủ từng ngày nghỉ, tận dụng mọi nguồn lực xã hội hóa để mang đến cho bà con vùng biên. Những hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa này sẽ góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.