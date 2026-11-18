Trước đó, khoảng 18 giờ 40 ngày 16-11, khi đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường tránh Nam Hải Vân, đoạn qua phường Hải Vân, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Nhơn, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng do Thiếu tá A Lăng Mạnh Hùng làm Tổ trưởng nhận được tin báo bà N.T.T (75 tuổi, trú xã Chân Mây – Lăng Cô, TP Huế) bị co giật, ngất xỉu, đang trên đường vào bệnh viện cấp cứu.

Xe CSGT dẫn đường đưa cụ bà đi cấp cứu

Xác định tình trạng bệnh nhân rất nguy cấp, Tổ công tác nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng ô tô đặc chủng mở đường, dẫn phương tiện chở bà T di chuyển quãng đường hơn 11km đến Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, bà T được các y, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Chị L.T.Q.T, cháu bà T, cho biết, khi bà bất ngờ lên cơn co giật và ngất xỉu, gia đình phải thuê xe dịch vụ đưa bà từ Lăng Cô vào Đà Nẵng cấp cứu. Do không thông thạo đường sá, trong khi tình trạng của bà diễn biến xấu, các thành viên trong gia đình vô cùng lo lắng. Sự hỗ trợ nhanh chóng, tận tình của lực lượng CSGT đã giúp gia đình đưa bà đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

CSGT và nhân viên y tế hỗ trợ đưa bà cụ vào viện cấp cứu

Việc làm kịp thời, đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CSGT Đà Nẵng không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân trong tình huống khẩn cấp mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, gần dân, vì nhân dân phục vụ. Đây cũng là hành động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất” của lực lượng Công an thành phố.

Công Hạnh