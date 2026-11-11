Cảnh sát giao thông Đà Nẵng chủ động ứng phó thiên tai

Lực lượng CSGT tuần tra, nhắc nhở ngư dân.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, lực lượng CSGT tập trung tuyên truyền đến chủ phương tiện thủy, người điều khiển phương tiện, chủ bến khách ngang sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản và người dân sống ven sông, ven biển về việc thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết; kiểm tra, gia cố phương tiện, lồng bè, hệ thống neo buộc và trang thiết bị an toàn.

Đối với hoạt động giao thông đường thủy, Phòng CSGT khuyến cáo các chủ phương tiện không chở quá số người quy định, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh; tuyệt đối không hoạt động khi mưa lớn, gió mạnh hoặc dòng chảy xiết. Người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy mạnh và chủ động di dời người, tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường nắm tình hình các tuyến, luồng đường thủy; rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, các bến thủy và điểm neo đậu phương tiện để kịp thời phối hợp triển khai phương án ứng phó, cứu nạn, cứu hộ.

Với phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, Phòng CSGT đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan trước thiên tai, nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng.