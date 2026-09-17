Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội: Bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông

Tại một số vị trí nước dâng cao, lực lượng CSGT đã bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế di chuyển vào khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Các phương tiện di chuyển khó khăn trong mưa.

Tại các vị trí ngập sâu, lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, điều tiết giao thông.

Hiện tại trời vẫn tiếp tục mưa, tình hình giao thông có thể diễn biến phức tạp. Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện tại những khu vực bị ảnh hưởng, kịp thời xử lý các tình huống.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết và tình hình giao thông, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Khi điều khiển phương tiện trong mưa lớn, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng phù hợp và chú ý quan sát.