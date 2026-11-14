Cảnh sát giao thông bắt đối tượng trộm xe máy trên Quốc lộ 1

Khoảng 11 giờ ngày 14-11, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa) nhận được tin báo của người dân về việc một đối tượng nghi thực hiện hành vi trộm cắp xe máy đang di chuyển trên Quốc lộ 1. Tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng truy đuổi và khống chế đối tượng tại Km 1495+900, Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Cam Lâm. Tang vật thu giữ là chiếc xe máy mang biển kiểm soát 79CA-009…

Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 bắt giữ đối tượng trộm xe máy.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai tên Nguyễn Đình Châu (trú phường Đập Đá, tỉnh Gia Lai). Châu khai nhận đã trộm chiếc xe máy nêu trên tại Km 1500+700, Quốc lộ 1, thuộc địa phận phường Bắc Cam Ranh, sau đó điều khiển xe chạy về hướng xã Cam Lâm. Tổ công tác đã thu giữ tang vật, đồng thời liên hệ Công an xã Cam Lâm phối hợp tiếp nhận, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản trên Quốc lộ 1 cho thấy tinh thần chủ động của lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân; khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc đối tượng có biểu hiện nghi vấn cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xử lý.