Cảnh sát giải tỏa những thanh niên quá khích tại lễ hội giằng bông

Trước cảnh tượng hỗn loạn xảy ra tại lễ hội giằng bông, làng Sơn Đồng, Hoài Đức (Hà Nội) khi hàng trăm than niêm lao vào đấm đá, bóp cổ nhau để cướp cây bông mong may mắn, sớm sinh quý tử, lực lượng an ninh bảo vệ lễ hội phải áp dụng biện pháp mạnh: dùng còng số 8 để trấn áp, giải tỏa những thanh niên quá khích.