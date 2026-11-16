Cảnh sát giải cứu thành công 9 cô gái mắc kẹt trong thang máy

Thông tin ban đầu, khoảng 23h45’ ngày 15/11/2026, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận tin báo có người mắc kẹt trong thang máy tại địa chỉ trên.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 10 điều động 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ dùng kìm thủy lực banh cửa thang máy cứu 9 cô gái ra ngoài an toàn. (Ảnh cắt từ clip)

Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai phương án, sử dụng các thiết bị chuyên dụng, banh cửa thang máy tại lầu 1.

Trong khi làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ vừa trấn an vừa hướng dẫn phối hợp để không ai bị thương.

Sau quá trình triển khai cứu hộ, cả 9 cô gái lần lượt được đưa ra ngoài an toàn.

Hiện nguyên nhân sự cố thang máy đang được cơ quan chức năng làm rõ.