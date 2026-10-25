Cảnh sát giải cứu người phụ nữ nước ngoài rơi xuống hố sâu ở Đà Lạt

Sáng 25/10, bà Goh Shu Wen (quốc tịch Malaysia) cùng bạn đi leo núi Hòn Bồ ở phường Lâm Viên - Đà Lạt để ngắm cảnh. Trong lúc di chuyển, bà Goh Shu Wen không may rơi xuống một chiếc hố sâu khoảng 10m, là hố khai thác khoáng sản đã bị bỏ hoang từ lâu.

Khu vực người phụ nữ nước ngoài gặp nạn. Ảnh: Thái Ngọc

Người bạn đi cùng đã tìm cách cứu nhưng bất thành, nên liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt phối hợp cùng phòng PC07, Công an tỉnh Lâm Đồng điều động lực lượng và xe cứu thương đến hiện trường để giải cứu nạn nhân.

Do địa hình miệng hố nhỏ hẹp và sâu với đường kính miệng hố chỉ chừng 70cm, lực lượng cứu nạn đã phải dựng giá đỡ phía trên, sử dụng hệ thống dây chuyên dụng để đưa người trực tiếp xuống tiếp cận nạn nhân.

Sau đó, nữ du khách đã được đưa lên khỏi hố an toàn. Nạn nhân bị thương ở vùng cổ chân phải và được lực lượng chức năng sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều trị.

Công an được huy động giải cứu nữ du khách rơi xuống hố. Ảnh: Thái Ngọc

Trước sự cố trên, cơ quan chức năng khuyến cáo du khách cần thận trọng khi leo núi, nhất là vào lúc sáng sớm có sương mù hoặc trời mưa khiến tầm nhìn bị hạn chế. Người đi dã ngoại nên lựa chọn các cung đường an toàn, đi theo nhóm và luôn thông báo trước lịch trình cho người thân.