Cảnh sát giải cứu người đàn ông mắc kẹt trong đám cháy nhà 3 tầng

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 7h34 ngày 6/11, tại ngôi nhà 3 tầng số 39/29 đường Hai Bà Trưng (phường Lê Chân, TP Hải Phòng).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP Hải Phòng) nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức trinh sát, cứu nạn và chữa cháy.

Cảnh sát kịp thời giải cứu người đàn ông 75 tuổi ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại thời điểm lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận, đám cháy bùng phát tại căn nhà 3 tầng rộng khoảng 26m², bên trong chứa nhiều rác và phế liệu do gia đình thu gom.

Công an phường Lê Chân, lực lượng dân phòng và người dân xung quanh nỗ lực phá cửa, dùng bình chữa cháy cầm tay dập lửa nhưng bất thành và báo có người đang kêu cứu bên trong tầng 1.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 lập tức triển khai các mũi xử lý, trong đó một mũi gồm 3 cán bộ, chiến sĩ mang bình khí nén đeo mặt nạ cách ly xông vào cứu người.

Sau ít phút, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan sang nhà hàng xóm, đồng thời cứu được chủ nhà là ông Đ.M.B (SN 1951) ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trưa qua, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên (số 1 Tích Trí, phường Kim Liên) làm một người tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều động xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định có người mắc kẹt trong khu nhà 1 tầng. Đến 12h40, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 13h. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện một người đã tử vong.