Cảnh sát giải cứu kịp thời xe ô tô mắc kẹt giữa đường do sạt lở đất

Trước đó, vào lúc 10h28 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo từ Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) về việc có 1 xe ô tô tải mang BKS 77LD-000.76 do anh Trần Quốc Sỹ (SN 1998, trú phường Quy Nhơn Nam) gặp nạn, cần hỗ trợ.

Phương tiện nói trên khi đang di chuyển trên Quốc Lộ 1D, hướng từ phường Quy Nhơn Nam đi Phú Yên thì bất ngờ bị nước kèm theo đất đá từ trên cao tràn xuống chắn ngang, khiến phương tiện không di chuyển được. Thời điểm xe gặp nạn, thời tiết trên địa bàn tiếp tục có mưa lớn, nước và đất đá từ trên cao tràn xuống mặt đường khiến cho lái xe vô cùng hoang mang, lo lắng.

Đất đá tràn ra mặt đường khiến cho phương tiện không thể di chuyển.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ và 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ người dân và phương tiện gặp nạn.

Tại hiện trường, lực lượng PCCC&CNCH phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng sử dụng các dụng cụ thô sơ kết hợp dùng tay cào đất, dọn dẹp hàng chục khối đất đá sạt lở để giải phóng mặt đường.

Tiếp đó, các cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe chuyên dụng kéo, đưa phương tiện gặp nạn đến nơi an toàn. Chỉ trong vòng 20 phút có mặt tại hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ đã giúp người và phương tiện gặp nạn thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Các lực lượng dùng cuốc, xẻng cào sạch đất đá và kéo phương tiện gặp nạn đến nơi an toàn.

Anh Sỹ xúc động: Thời điểm đó, đất đá sạt lở ngổn ngang, xe bị kẹt lại giữa đoạn đường hiểm trở khiến tôi vô cùng hoang mang. Rất may có các chiến sĩ Công an kịp thời hỗ trợ, dọn dẹp đất đá, giải cứu xe và giúp tôi thoát nạn. Cám ơn sự hỗ trợ nhanh chóng và tận tâm của các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai.

Được biết, sau khi đưa phương tiện gặp nạn đến nơi an toàn, các cán bộ chiến sĩ tiếp tục dọn dẹp toàn bộ đất đá tràn ra mặt đường, giúp các phương tiện lưu thông thuận tiện, thông suốt. Đồng thời, cảnh báo cho lái xe các khu vực nguy hiểm để chủ động phòng tránh do thời tiết trên địa bàn tiếp tục có mưa lớn.