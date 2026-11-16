Cảnh sát giải cứu 9 cô gái mắc kẹt trong thang máy ở TPHCM

Cảnh sát sử dụng banh thủy lực mở cửa thang máy, giải cứu 9 cô gái mắc kẹt. Ảnh: CATP

Ngày 16-11, Công an TPHCM thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vừa giải cứu 9 người mắc kẹt trong thang máy tại một tòa nhà trên địa bàn thành phố.

Theo đó, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 15-11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận tin báo có người mắc kẹt trong thang máy tại tòa nhà trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 10 điều động 2 xe cùng 12 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Phan Vũ Phong, Phó Đội trưởng, chỉ huy đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng sử dụng thiết bị chuyên dụng mở cửa thang máy để giải cứu các nạn nhân. Trong quá trình cứu hộ, một số người hoảng loạn, la hét do mắc kẹt trong không gian kín đã được cảnh sát trấn an. Sau đó, lực lượng cứu hộ lần lượt đưa cả 9 cô gái ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.