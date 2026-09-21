Cảnh sát giải cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy ở Trần Vĩ

Thông tin ban đầu, ngọn lửa được phát hiện bùng lên vào khoảng 8h30 sáng 21/9 từ tầng 2 của căn nhà số 24 phố Trần Vĩ (phường Phú Diễn, Hà Nội).

Người dân nhanh chóng hô hoán cho những người bên trong biết nhưng ngọn lửa quá dữ dội cùng khói đen phủ kín ngôi nhà khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ cháy trên phố Trần Vĩ.

Trước tình huống nguy cấp, cùng với việc thông tin đến lực lượng chức năng, nhiều người dân đã sử dụng các nguồn nước tại chỗ phun vào vị trí ngọn lửa đang cháy dữ dội ở cả mặt trước và sau của ngôi nhà.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động nhiều xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 cùng nhiều CBCS đến hiện trường tổ chức dập lửa đồng thời giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt.

Khu vực tầng 2 của ngôi nhà, nơi hỏa hoạn bùng lên.

Cùng với lực lượng chức năng, người dân sinh sống tại các nhà kế bên cũng tích cực tham gia hỗ trợ công tác chữa cháy, tạo điều kiện để lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực có người mắc kẹt.

Với tinh thần khẩn trương quyết liệt, 5 người mắc kẹt đã lần lượt được giải cứu, đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.

Cảnh sát đưa nạn nhân ra ngoài.

Đến khoảng 9h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại liên quan đến vụ cháy.

Cảnh sát nghỉ ngơi sau khi dập tắt đám cháy.