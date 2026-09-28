Cảnh sát giải cứu 3 người mắc kẹt trong căn nhà bị sập

Đến tối 28/9, lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh đang xử lý hiện trường vụ sập gác một căn nhà trong hẻm trên đường Trường Sa, phường Phú Nhuận.

Lực lượng chức năng tiếp cận căn nhà xảy ra sự cố để giải cứu những người bị mắc kẹt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, người dân khu vực bất ngờ nghe tiếng động mạnh phát ra từ một căn nhà trong hẻm trên đường Trường Sa.

Người dân tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, có 2 người đang ở trên gác và một người ở phía dưới. Phần gác được làm bằng gỗ, có các thanh sắt giằng bên dưới. Bất ngờ, phần gác sập xuống khiến 2 người ở phía trên mắc kẹt.

Bên trong căn nhà gác bị đổ sập.

Người đang ở phía dưới, sau khi xảy ra sự cố đã tìm cách chui ra ngoài và được đưa đến khu vực an toàn.

Lực lượng PCCC và CNCH phía ngoài căn nhà để di chuyển đồ đạc trong nhà cũng như tiếp ứng cứu nạn.

Nhận tin báo, Công an TP Hồ Chí Minh cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Những người mắc kẹt trong nhà được đưa ra ngoài.

Lực lượng chức năng tiếp cận căn nhà, đưa 2 người mắc kẹt ra ngoài an toàn, chỉ bị thương nhẹ và được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất để sơ cứu.

Đến hơn 18h, lực lượng chức năng đã phong tỏa căn nhà xảy ra sự cố để đảm bảo an toàn, đồng thời tiếp tục kiểm tra, xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.