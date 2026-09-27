Cảnh sát đường thủy tặng áo phao, tuyên truyền pháp luật đến người dân xã đảo

Quới Thiện là xã đảo có diện tích tự nhiên hơn 46 km², với trên 26.240 người dân sinh sống. Địa bàn nằm trên cù lao giữa dòng sông Cổ Chiên, người dân muốn đến đất liền phải di chuyển bằng phà ngang. Vì vậy, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống, sinh hoạt, đi lại của người dân, nhất là trong mùa mưa bão.

Trung tá Lê Quốc Hội, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy cho biết, đơn vị xác định tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn trên sông nước là nhiệm vụ thường xuyên. Lực lượng thường xuyên phối hợp Công an xã Quới Thiện tổ chức tuyên truyền, tập huấn các biện pháp phòng, chống thiên tai, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ trên đường thủy nội địa và phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

Trung tá Lê Quốc Hội, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn trên sông.

Cán bộ, chiến sĩ phát tờ rơi “Các biện pháp phòng, chống thiên tai và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ trên đường thủy nội địa”, hướng dẫn người dân cách xử lý khi xảy ra sự cố, đồng thời trao tặng áo phao cho học sinh, người dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy; vận động người dân, nhất là các hộ sinh sống ven sông, chủ động trang bị phương tiện cứu sinh khi tham gia giao thông. Đội Cảnh sát đường thủy tặng áo phao cho các hộ dân sống ven sông, góp phần hình thành thói quen sử dụng phương tiện cứu sinh, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình khi hoạt động trên sông nước.

Qua các buổi tuyên truyền, người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng phương tiện cứu sinh, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình khi hoạt động trên sông nước.

Công tác tuyên truyền được gắn với kiểm tra, chấn chỉnh tại các bến khách ngang sông. Lực lượng Cảnh sát đường thủy hướng dẫn chủ bến, người điều khiển phương tiện thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn. Phương tiện phải được đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn theo quy định; các thiết bị cứu sinh, chữa cháy và tình trạng kỹ thuật phương tiện phải được kiểm tra thường xuyên.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy và Công an xã Quới Thiện tặng áo phao cho học sinh.

Qua tuyên truyền, các chủ bến đã thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm an toàn cho hành khách lên, xuống đò, đồng thời ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Trung tá Lê Quốc Hội cho biết, thời gian tới, lực lượng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kiên quyết không để phương tiện, người điều khiển không đủ điều kiện tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn, giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến.

Thiếu tá Lê Quế Sơn, Phó Trưởng Công an xã Quới Thiện, tuyên truyền tình hình trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Thiếu tá Lê Quế Sơn, Phó Trưởng Công an xã Quới Thiện cho biết, Công an xã thường xuyên phối hợp Cảnh sát đường thủy tuyên truyền tình hình trật tự, an toàn giao thông đường thủy; chỉ rõ những nguy cơ và lỗi vi phạm phổ biến để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tai nạn.