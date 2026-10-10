Cảnh sát đường thủy phát hiện vụ dùng xung kích điện đánh bắt thủy sản trên sông Hồng

Cụ thể, khoảng 10h40 ngày 10/10/2026, khi tuần tra trên tuyến sông Hồng tại Km181 thuộc phường Bồ Đề, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phát hiện anh N.T.P (SN 1991, phường Hồng Hà, Hà Nội) có hành vi dùng kích điện đánh bắt cá trên sông Hồng.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phát hiện 1 trường hợp sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép.

Tổ công tác đã tịch thu tang vật và lập biên bản xử phạt hành chính anh N.T.P theo Khoản 1 Điều 28 Nghị định 38/2024.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật.

Qua vụ việc trên, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các phương tiện, công cụ mang tính hủy diệt như kích điện trong khai thác thủy sản. Đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, không chỉ gây hủy hoại nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái mà còn tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng.

Mọi trường hợp vi phạm, sẽ bị xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến sông, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.