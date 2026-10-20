Cảnh sát đường thủy phát hiện 2 bến bãi hoạt động chưa được cấp phép

Ngày 20/10, Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện 2 bến bãi chưa được công bố, cấp phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 chủ bến bãi và 2 phương tiện thủy có hành vi neo đậu, xếp dỡ hàng hóa tại vị trí chưa được công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 chủ bến bãi và 2 phương tiện về hành vi: Tổ chức, thực hiện neo đậu, xếp dỡ hàng hóa tại vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, khoảng 8h30 ngày 15/10, tại bến bãi tập kết kinh doanh đất đá, vật liệu xây dựng, Km 18 bờ phải sông Kinh Thầy, thuộc địa phận thôn Ninh Xá, Phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng của hộ kinh doanh Đ.V.H, tổ công tác Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng phối hợp Công an phường Bắc An Phụ và lực lượng cảng vụ đường thủy nội địa kiểm tra, phát hiện 1 phương tiện thủy nội địa BKS HP-50XX đang nhận đất đồi từ bãi tập kết kinh doanh đất đá, vật liệu xây dựng.

Tổ công tác đã yêu cầu các bên có liên quan chấm dứt hành vi trên và xuất trình các giấy tờ hợp pháp liên quan đến phương tiện, bến bãi theo quy định đối với vụ việc trên.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Bến bãi tập kết kinh doanh đất đá, vật liệu xây dựng tại vị trí Km 18 bờ phải sông Kinh Thầy của hộ kinh doanh Đ.V.H chưa được công bố cấp phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

Khoảng 14h cùng ngày 15/10, tại bến bãi tập kết kinh doanh than, xít, vị trí Km 4+200 bờ trái sông Phi Liệt, thuộc địa phận KDC Tử Lạc, Phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng của hộ kinh doanh N.T.A (SN 1983 trú tại KDC Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác thuộc trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng, PC08 Hải Phòng kết hợp cùng Công an phường Nhị Chiểu và Cảng vụ đường thủy Phúc Sơn, tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Phi Liệt phát hiện phương tiện thủy nội địa biển kiểm soát NĐ-32XX đang neo đậu tại Bến bãi tập kết kinh doanh than, xít và có hành vi bốc xúc hàng hóa (đá thải) từ bến bãi lên phương tiện NĐ-32XX.

Tổ công tác đã yêu cầu các bên có liên quan chấm dứt hành vi trên và xuất trình các giấy tờ hợp pháp liên quan đến phương tiện, bến bãi theo quy định đối với vụ việc trên.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Bến bãi tập kết kinh doanh than, xít tại vị trí Km 4+200 bờ trái sông Phi Liệt của hộ kinh doanh N.T.A chưa được công bố cấp phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

Thời gian tới, Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy nội địa, tập trung kiểm tra hoạt động của phương tiện, cảng, bến thủy nội địa và các bãi tập kết hàng hóa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố.

Mời độc giả xem thêm video Hà Nội khuyến khích hạn chế xe máy đời cũ: