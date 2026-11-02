Cảnh sát đường thủy lao xuống dòng nước xiết, cứu người dân gặp nạn

Khoảng 21h tối 1/11, anh Nguyễn Văn Nhất (SN 1989) đang đánh cá trên sông Hồng, khu vực xã Yên Lãng (Hà Nội) thì bất ngờ gặp sự cố, ngã xuống sông do lưới mắc vào vật cản.

Trời tối, anh cố gắng vùng vẫy, tìm cách bám víu trong dòng nước chảy xiết. Tuy nhiên, do không có phương tiện hỗ trợ, lại bị lưới vướng vào người khiến nạn nhân dần kiệt sức.

Cán bộ Cảnh sát đường thủy cứu người dân gặp nạn trên sông Hồng.

Lúc này, bất ngờ có tiếng xuồng máy từ xa tiến lại cùng với đó là tiếng gọi động viên nạn nhân cố gắng giữ vững.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) gồm Đại úy Trương Thế Vũ, Đại úy Bùi Đức Duy và Đại úy Nguyễn Ngọc Tuyên đang khẩn trương điều khiển xuồng tuần tra nhanh chóng tiếp cận nạn nhân đang đuối sức giữa dòng nước xiết.

Khi xuồng tuần tra đến vị trí an toàn, một cán bộ CSGT lao mình xuống nước, phối hợp với đồng đội cứu nạn anh Nhất đưa vào bờ an toàn, thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Tổ công tác cùng với anh Nhất sau khi được giải cứu an toàn.

Xúc động trước hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm của tổ công tác Cảnh sát đường thủy, anh Nguyễn Văn Nhất đã viết thư, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người cán bộ đã trực tiếp cứu mình.

Lá thư cảm ơn chân thành của người dân không chỉ là sự ghi nhận đối với hành động dũng cảm của các cán bộ CSGT Hà Nội. Bởi với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, bảo vệ tính mạng, tài sản và sự bình yên của nhân dân không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim.

Hành động không ngần ngại hiểm nguy để cứu người của người chiến sĩ Cảnh sát đường thủy đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.