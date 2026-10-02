Cảnh sát đường thủy kịp thời cứu người phụ nữ tự tử trên sông Hương

Ngày 2/10, Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát đường thủy vừa kịp thời ứng cứu một người phụ nữ tự tử trên sông Hương.

Clip Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an TP Huế ứng cứu đưa người phụ nữ vào Bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, vào lúc 8 sáng cùng ngày, trong lúc thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình trên tuyến đường thuỷ nội địa đoạn qua sông Hương, đồng chí Thượng tá Lê Diệt, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện, nghe 1 phụ nữ tri hô có người tự tử trên sông Hương, đoạn ở bến sông sát đường Bùi Thị Xuân, TP Huế.

Thượng tá Lê Diệt, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an TP Huế cùng người dân bơi ra giữa sông Hương để cứu vớt người phụ nữ đưa vào bờ an toàn.

Ngay lập tức Thượng tá Lê Diệt chạy đến hiện trường và huy động người tham gia hỗ trợ ứng cứu nạn nhân.

Thượng tá Lê Diệt cùng một người dân nhanh chóng bơi ra vị trí nạn nhân cách bờ khoảng 40m. Lúc này nạn nhân đã chìm xuống sông, Thượng tá Lê Diệt cùng người dân tiến hành cứu vớt và bơi dìu nạn nhân đưa vào bờ để tiến hành sơ cứu.

Trung tá Nguyễn Đình Xà hỗ trợ đưa nạn nhân lên xe taxi.

Nhận được thông tin, Trung tá Nguyễn Đình Xà và một số cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ đã đến hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bước đầu xác định nạn nhân tên T.T.L (SN 1966, trú tại phường Thuỷ Xuân, TP Huế).

Nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Hiện bà T.T.L đã hồi tỉnh và sức khỏe dần ổn định.