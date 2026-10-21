Cảnh sát đường thủy kịp thời cứu người phụ nữ nhảy cầu Vàm Cống trong đêm tối

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, khoảng 18h50 ngày 18/10, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Cần Thơ nhận tin một nạn nhân vừa nhảy từ trên cầu Vàm Cống, đoạn thuộc phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, xuống lòng sông.

Trung tá Nguyễn Quang Huy, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cùng người thân đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa An Giang cấp cứu.↵

Ngay sau tiếp nhận thông tin, Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Quang Huy, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 làm Tổ trưởng cùng các thành viên gồm Trung tá Hồ Chí Dũng, Thiếu tá Nguyễn Công Việt và Thượng úy Lâm Duy Nhân đã lập tức triển khai phương án ứng cứu.

Thời điểm này, dòng nước chảy xiết và trời tối khiến việc quan sát vô cùng khó khăn. Bằng bản lĩnh chuyên môn, sự quyết đoán, dũng cảm, Tổ công tác đã phối hợp chặt chẽ cùng người dân địa phương ứng cứu kịp thời nạn nhân là chị N.T.N (tại xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) và đưa lên khỏi mặt nước an toàn.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã dùng cano chuyên dụng di chuyển cấp tốc, đưa chị N đến cơ sở y tế gần nhất. Nhờ quy trình sơ cứu ban đầu chuẩn xác, kịp thời, nạn nhân đã qua khỏi nguy hiểm đến tính mạng; hiện đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc y tế tích cực tại Bệnh viện đa khoa An Giang.