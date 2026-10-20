Cảnh sát đường thủy kịp thời cứu nam thanh niên nhảy cầu Bến Lức

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 55 phút ngày 19-10, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 nhận được tin báo của người dân về việc một nam thanh niên nhảy cầu Bến Lức. Ngay sau đó, đơn vị huy động 5 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xuồng máy nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân đang ngụp lặn dưới nước đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, đưa nạn nhân vào bờ sơ cứu, sau đó chuyển đến Trung tâm Y tế xã Bến Lức để cấp cứu và xác minh nhân thân.

Nạn nhân được đưa lên bờ để cấp cứu. Ảnh: THIỆN ĐỨC

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh D.T.E (35 tuổi, thường trú tại ấp Trung Thành, xã Phú Hưng, tỉnh Cà Mau; tạm trú tại phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Lực lượng chức năng đã liên hệ thân nhân đến tiếp nhận nạn nhân.

Việc triển khai lực lượng nhanh chóng, kịp thời đã góp phần cứu sống nạn nhân. Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã đề xuất lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh xem xét khen thưởng các cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn.