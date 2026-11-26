Tuần tra khép kín địa bàn, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” với các tiêu chí “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã cụ thể hóa bằng việc triển khai mô hình “Tổ tuần tra kiểm soát Ba nhất”. Trọng tâm của mô hình là nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của cán bộ, chiến sĩ, bám sát tuyến, địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết, các tổ công tác được phân công tuần tra tại những khu vực có hoạt động vận tải hàng hóa, bến khách ngang sông, bến vật liệu xây dựng và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, xử lý vi phạm với nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện vận tải hàng hóa.

Từ tháng 2/2026 đến nay, đơn vị duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên tuyến sông Hồng. Qua đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 672 trường hợp với 730 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 2,5 tỷ đồng.

Trong số các vi phạm được phát hiện có 199 trường hợp chở hàng quá tải, 53 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 77 trường hợp không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, 83 trường hợp không có bằng thuyền trưởng, 38 trường hợp vi phạm tại bến khách ngang sông và 9 trường hợp vi phạm quy định về đăng kiểm. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 17 trường hợp liên quan đến hoạt động bến vật liệu xây dựng không phép.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đường thủy Hà Nội phát tờ rơi, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Ghi nhận sáng 26/11, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 1 tổ chức tuần tra, kiểm soát trên sông Hồng, đoạn qua phường Thượng Cát và xã Ô Diên, TP Hà Nội.

Tại khu vực Bến khách Liên Trung, lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động của bến, các điều kiện bảo đảm an toàn đối với phương tiện và người tham gia giao thông. Qua kiểm tra, hoạt động của bến cơ bản chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông trên tuyến, tổ công tác tập trung kiểm tra giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, điều kiện của người điều khiển và tải trọng phương tiện. Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Ngăn chặn khai thác cát trái phép, xử lý vi phạm bến bãi

Không chỉ tập trung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, các tổ tuần tra còn phát huy vai trò trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến sông Hồng, đặc biệt là hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP Hà Nội, các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã phát hiện 2 phương tiện thủy cùng 4 người đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép. Qua công tác phối hợp kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 20 trường hợp vi phạm mua, vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Cảnh sát đường thủy hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn tại khu vực thi công cầu vượt Thượng Cát.

Theo Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép, đơn vị duy trì công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên cả ngày và đêm, tổ chức khép kín địa bàn 24/24 giờ. Nhờ đó, đến nay, tình trạng khai thác cát trái phép trên tuyến do đơn vị phụ trách đã không còn.

Bên cạnh đấu tranh với hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, công tác quản lý bến bãi cũng được đơn vị tập trung triển khai. Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã phối hợp với UBND các xã Liên Minh và Trung Giã tổ chức xử lý 8 bến vật liệu xây dựng không phép. Các biện pháp được thực hiện gồm cưỡng chế tháo dỡ công trình, đóng cọc rào chắn nhằm ngăn chặn hoạt động trái phép.

Từ ngày 14/12/2025 đến hết ngày 13/10/2026, lực lượng chức năng đã xử lý 17 cá nhân, tổ chức và 17 phương tiện có hành vi neo đậu, bốc xếp hàng hóa tại vị trí chưa được công bố.

Việc xử lý vi phạm được gắn với công tác kiểm tra, giám sát sau giải tỏa nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu tái hoạt động tại các khu vực đã được xử lý. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, hạn chế tình trạng vi phạm tái diễn.

Cùng với nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật được các tổ tuần tra duy trì thường xuyên. Tại các bến khách, bến hàng hóa, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp nhắc nhở chủ bến, người điều khiển phương tiện thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông đường thủy; không chở quá tải, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện và trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh.

Đặc biệt, tại khu vực thi công cầu vượt Thượng Cát, thuộc địa phận phường Thượng Cát, lực lượng Cảnh sát đường thủy chủ động phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn, phòng ngừa nguy cơ va chạm trong quá trình di chuyển qua khu vực công trình.

Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn xác định rõ trách nhiệm, vừa kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, vừa tận tình hướng dẫn, giải thích để người dân hiểu và tự giác chấp hành quy định.