Cảnh sát đường thủy Hà Nội tuần tra sông Hồng.

Tuần tra khép kín, xử lý nghiêm vi phạm

Trao đổi với PV Báo Công an nhân dân, Trung tá Nguyễn Tuấn Anh (Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1) cho biết, đơn vị đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng mô hình tổ tuần tra, kiểm soát chuyên sâu trên tuyến sông được phân công phụ trách.

Theo đó, các tổ công tác được yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát địa bàn, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, xử lý vi phạm với công tác nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm. Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, sự bình yên của địa bàn và sự đồng thuận của người dân được xác định là những tiêu chí quan trọng trong quá trình triển khai mô hình.

Lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện vận tải hàng hóa.

Từ tháng 2/2026 đến nay, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 tập trung vào những khu vực có hoạt động vận tải hàng hóa, bến khách ngang sông, bến vật liệu xây dựng và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 672 trường hợp với 730 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó, có 199 trường hợp chở hàng quá tải; 53 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 77 trường hợp không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; 83 trường hợp không có bằng thuyền trưởng; 38 trường hợp vi phạm quy định tại bến khách ngang sông; 9 trường hợp vi phạm quy định về đăng kiểm và 17 trường hợp liên quan đến hoạt động bến vật liệu xây dựng không phép.

Ghi nhận ngày 26/11, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 tổ chức tuần tra, kiểm soát trên sông Hồng, đoạn qua phường Thượng Cát và xã Ô Diên, TP Hà Nội. Tại khu vực bến khách Liên Trung, lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Qua kiểm tra, hoạt động của bến cơ bản bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa, tổ công tác tập trung kiểm tra tải trọng, giấy tờ đăng ký, đăng kiểm và điều kiện an toàn kỹ thuật. Quá trình kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện chấp hành các quy định của pháp luật.

Cảnh sát đường thủy Hà Nội phát tờ rơi, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Phối hợp đấu tranh với tội phạm, ngăn chặn vi phạm từ cơ sở

Không chỉ tập trung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, các tổ tuần tra còn chủ động nắm tình hình, phát hiện và phối hợp đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến sông, nhất là hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép và vi phạm trong hoạt động bến bãi.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, các đơn vị thuộc Cục CSGT và Công an cấp xã phát hiện 2 phương tiện thủy cùng 4 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép. Bên cạnh đó, qua công tác phối hợp kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 20 trường hợp mua, vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Cảnh sát đường thủy hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn tại khu vực thi công cầu vượt Thượng Cát.

Trong công tác quản lý hoạt động bến bãi, đơn vị phối hợp với UBND các xã Liên Minh và Trung Giã tổ chức xử lý 8 bến vật liệu xây dựng không phép bằng các biện pháp cưỡng chế tháo dỡ công trình, đóng cọc, rào chắn, ngăn chặn hoạt động trái phép. Đáng chú ý, từ ngày 14/12/2025 đến hết ngày 13/10/2026, lực lượng chức năng đã xử lý 17 cá nhân, tổ chức và 17 phương tiện có hành vi neo đậu, bốc xếp hàng hóa tại vị trí chưa được công bố.

Việc phối hợp với chính quyền địa phương không chỉ dừng lại ở xử lý vi phạm mà còn hướng tới kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện những dấu hiệu tái hoạt động tại các khu vực đã được giải tỏa. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bến bãi, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Cùng với nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật được các tổ tuần tra duy trì thường xuyên. Tại các bến khách, bến hàng hóa, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp nhắc nhở chủ bến, người điều khiển phương tiện thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông đường thủy; không chở quá tải, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện và trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh.

Đặc biệt, tại khu vực thi công cầu vượt Thượng Cát, thuộc địa phận phường Thượng Cát, lực lượng Cảnh sát đường thủy chủ động phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn, phòng ngừa nguy cơ va chạm trong quá trình di chuyển qua khu vực công trình.