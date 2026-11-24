Ngay từ trước thời điểm diễn ra các hoạt động chính, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã triển khai phương tiện chuyên dụng, tổ chức tuần tra trên các khu vực trọng điểm dọc tuyến sông. Công tác kiểm soát được thực hiện chặt chẽ nhằm chủ động nắm tình hình, phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn, đồng thời bảo đảm hành lang an toàn đường thủy phục vụ chương trình.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 làm nhiệm vụ tuần tra trên sông Sài Gòn

Đáng chú ý, khu vực sông Sài Gòn đoạn qua đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh là một trong những địa điểm thu hút đông đảo người dân và du khách tập trung theo dõi màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật. Từ nhiều vị trí ven sông, trên các phương tiện thủy và khu vực công cộng hai bên bờ, dòng người đổ về ngày càng đông, tạo nên không khí náo nhiệt trong đêm hội.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát đường thủy tập trung kiểm soát các phương tiện hoạt động trên sông, nhắc nhở chủ phương tiện chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa; không tự ý di chuyển vào khu vực được khoanh vùng bảo vệ, không neo đậu trái phép hoặc tổ chức các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của chương trình.

Trung tá Nguyễn Thanh Phương, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 tập trung quan sát, phát tín hiệu phân luồng phương tiện trên sông

Các tổ công tác duy trì liên lạc, phối hợp điều tiết hoạt động của phương tiện thủy, kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống phát sinh. Công tác tuần tra được duy trì liên tục, nhất là tại khu vực gần trận địa pháo hoa và những vị trí có mật độ phương tiện, người dân tập trung đông.

Khi chương trình trình diễn pháo hoa nghệ thuật chính thức bắt đầu, hàng loạt hiệu ứng ánh sáng rực rỡ đồng loạt thắp sáng bầu trời đêm trên sông Sài Gòn. Những màn pháo hoa liên tiếp bung nở, kết hợp cùng âm thanh và hiệu ứng nghệ thuật tạo nên không gian trình diễn đặc sắc, thu hút sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo người dân. Trên các tuyến đường ven sông, tại công viên và những khu vực công cộng, nhiều gia đình, nhóm bạn cùng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày hội.

Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ tổ chức tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến địa bàn

Trong thời điểm cao trào của chương trình, các phương tiện Cảnh sát đường thủy vẫn duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát tại những khu vực được phân công. Cán bộ, chiến sĩ tập trung quan sát, chủ động nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện, không để xảy ra tình trạng xâm nhập khu vực nguy hiểm, tụ tập hoặc neo đậu gây mất an toàn. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng trên mặt sông góp phần giúp người dân yên tâm thưởng thức chương trình.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông dưới ánh sáng pháo hoa rực rỡ

Sau khi màn trình diễn pháo hoa khép lại, lượng người và phương tiện bắt đầu di chuyển, lực lượng Cảnh sát đường thủy tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn, không để xảy ra tình trạng chen lấn, va chạm hoặc các sự cố đường thủy.

Phút thảnh thơi trong ngày của CBCS Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1

Việc chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã góp phần bảo đảm an toàn tuyến sông Sài Gòn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Ngay sau khi kết thúc trình diễn pháo hoa, các tổ tuần tra của Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 lại tiếp tục nhiệm vụ trên sông Sài Gòn

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đồng hành cùng người dân trong các sự kiện văn hóa lớn của Thành phố.