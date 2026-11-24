Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 – tranh Cúp Nhựa Bình Minh diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11 trên sông Maspero, thu hút 84 đội ghe với gần 6.900 vận động viên tham gia. Trong đó, 67 đội ghe nam tranh tài ở cự ly 1.200m và 17 đội ghe nữ thi đấu ở cự ly 1.000m.

Cảnh sát đường thủy bảo đảm an toàn trên đoạn sông Maspéro, nơi diễn ra các trận tranh tài của các đội ghe.

Trước quy mô của giải đấu, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy được đặc biệt chú trọng.

Thực hiện phương án bảo vệ giải đua, Đội Cảnh sát đường thủy Sóc Trăng và Trạm Cảnh sát đường thủy Đại Ngãi, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát và cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát đường thủy tổ chức chốt chặn, kiểm soát hai đầu khu vực đường đua.

Tại hai đầu khu vực đường đua, lực lượng chức năng bố trí các chốt kiểm soát, không để tàu, thuyền lưu thông trong thời gian thi đấu; đồng thời tổ chức di dời phương tiện, vật cản, bảo đảm mặt nước thông thoáng cho các đội ghe tranh tài.

Trên các tuyến sông liên quan, lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp với Công an địa phương tăng cường tuần tra, hướng dẫn các phương tiện di chuyển, neo đậu đúng nơi quy định, giữ khoảng cách an toàn, không lấn chiếm đường đua.

Bên cạnh công tác điều tiết giao thông, lực lượng chức năng bố trí ca nô, xuồng máy cùng trang thiết bị chuyên dụng, thường trực cứu nạn, cứu hộ. Công tác phối hợp với lực lượng y tế cũng được triển khai nhằm kịp thời sơ cứu, cấp cứu khi có tình huống phát sinh.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy kịp thời cứu nạn, bảo đảm an toàn cho các vận động viên.

Trong quá trình thi đấu, khi một ghe Ngo gặp sự cố bị chìm lúc về đích, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã nhanh chóng tiếp cận, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho các vận động viên bị rơi xuống sông.

Trung tá Lê Thanh Toản, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy Sóc Trăng cho biết: “Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, phối hợp chặt chẽ với Trạm Cảnh sát đường thủy Đại Ngãi và các lực lượng liên quan để bảo vệ giải đua được diễn ra an toàn.

Trọng tâm là điều tiết giao thông, không để phương tiện đi vào khu vực thi đấu, đồng thời luôn sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ. Khi có sự cố xảy ra, lực lượng nhanh chóng tiếp cận, phối hợp xử lý kịp thời, đặt an toàn của vận động viên và người dân lên trên hết”.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra trên đường đua sông Maspéro.

Hỗ trợ, hướng dẫn các đội ghe di chuyển an toàn trên đường đua.

Sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đường thủy đã góp phần bảo đảm an toàn cho các cuộc tranh tài, tạo điều kiện để các vận động viên yên tâm thi đấu, người dân và du khách tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội.