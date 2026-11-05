Cảnh sát đường thủy Bắc Ninh đến từng tàu phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật giao thông

Tăng cường tuyên truyền, siết an toàn giao thông đường thủy

Những ngày đầu tháng 11, trên sông Thái Bình và sông Đuống (đoạn qua xã Trung Kênh), tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh trực tiếp phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đến các thuyền trưởng, thuyền viên và người điều khiển phương tiện.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh phát tờ rơi, trực tiếp tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đến các thuyền trưởng, thuyền viên và người điều khiển phương tiện thủy.

“Hiện nay, lưu lượng phương tiện thủy trên sông Thái Bình, sông Đuống gia tăng do nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ các dự án trọng điểm như sân bay Gia Bình, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và cầu Kênh Vàng. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, chúng tôi thường xuyên thành lập các tổ công tác, trực tiếp đến từng phương tiện phát tờ rơi, tuyên truyền các quy định pháp luật, qua đó nâng cao ý thức chấp hành của thuyền trưởng, thuyền viên và người điều khiển phương tiện”, Trung tá Nguyễn Đăng Tài, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1, thông tin.

Không chỉ phát tờ rơi, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an TP Bắc Ninh còn tổ chức cho các chủ phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

“Các chủ phương tiện cam kết chở hàng đúng tải trọng, không sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện và không bốc dỡ hàng hóa tại các bến thủy không phép… Qua tuyên truyền, vận động, các chủ phương tiện đều tự giác ký cam kết và chấp hành các nội dung đã ký”, ông Tài cho biết.

Anh Nguyễn Văn Luyện chủ tàu PT – 3273 ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông đường thủy.

Anh Đỗ Đức Hùng, thuyền trưởng tàu PT-3273 có tải trọng hơn 2.000 tấn, phấn khởi khi được lực lượng Cảnh sát đường thủy trực tiếp phát tờ rơi, phổ biến các quy định pháp luật về giao thông đường thủy và những quy định liên quan.

“Việc tuyên truyền giúp tôi bổ sung kiến thức pháp luật, đồng thời nâng cao cảnh giác, không để người lạ lưu trú trên tàu, không cho các đối tượng xấu đi nhờ hoặc tiếp tay vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục cấm”, anh Hùng chia sẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Luyện, chủ tàu PT-3273 cho biết, việc ký cam kết giúp bản thân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời thường xuyên nhắc nhở thuyền trưởng, thuyền viên tuân thủ các quy định về giao thông đường thủy, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Xử lý nghiêm, tỷ lệ vi phạm giảm

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh còn tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Riêng trong ngày 4/11, trên tuyến sông Thái Bình, lực lượng chức năng đã xử phạt 5 trường hợp phương tiện thủy vi phạm. Các lỗi chủ yếu gồm: Số đăng ký phương tiện bị che khuất, không ghi bảng phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trên phương tiện. Mỗi hành vi vi phạm này bị xử phạt từ 1,25 - 1,5 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Bắc Ninh lập biên bản xử phạt trường hợp vi phạm giao thông đường thủy.

Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử phạt các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thủy với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Các vi phạm chủ yếu liên quan đến hoạt động bến bãi ven sông, bốc dỡ hàng hóa không phép, phương tiện hết hạn đăng kiểm, vi phạm nồng độ cồn, không có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh trên phương tiện... Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý 10 trường hợp sử dụng xung kích điện để đánh bắt thủy sản.

“Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy, qua đó kéo giảm các hành vi vi phạm”, ông Quang cho biết.

Ngoài tăng cường xử lý, từ đầu năm đến nay thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường thủy, lực lượng cảnh sát đường thủy Bắc Ninh nói chung và Đội cảnh sát đường thủy số 1 nói riêng đã tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Vì bình yên sông nước", tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông đường thủy nội địa.

"Để góp phần xây dựng Bắc Ninh trở thành phố an toàn giao thông, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề: Người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy nội địa mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Cùng với đó là tuyên truyền sâu rộng đến người dân tham gia giao thông phương tiện thủy các quy định pháp luật", Thượng tá Nguyễn Văn Quang cho hay.