Cảnh sát dùng xe chuyên dụng đưa người dân bị thương đến viện cấp cứu

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng) cho biết, chiều qua (15/10), Tổ công tác đã kịp thời hỗ trợ một người dân bị thương vùng đầu đến bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.

Cụ thể, vào khoảng 15h35 chiều 15/10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực thuộc TDP số 3, phường An Dương, Tổ công tác số 22 (Đội CSGT đường bộ số 2) nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ người dân về trường hợp ông Lò Văn Minh bị thương nặng ở vùng đầu, cần nhanh chóng tới cơ sở y tế cấp cứu.

Tổ công tác CSGT dùng xe chuyên dụng đưa người dân bị thương đến viện cấp cứu. Ảnh: Cơ quan Công an.

Trước tình huống nguy cấp, Đại úy Vũ Văn Thái cùng cán bộ trong Tổ công tác nhanh chóng phối hợp với gia đình đưa nạn nhân lên xe chuyên dụng, chủ động mở đường đưa người bị thương đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp an toàn, kịp thời gian vàng cấp cứu.

Sự phản ứng nhanh chóng, tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng CSGT đã giúp người dân vượt qua thời khắc nguy hiểm.

Trước hành động đẹp của lực lượng công an, đại diện gia đình ông Lò Văn Minh đã viết thư cảm ơn gửi tới Phòng CSGT và Tổ công tác.