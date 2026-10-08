Cảnh sát dùng máy cắt sắt, đưa nạn nhân bị mắc kẹt sau tai nạn

Ngày 8/10, Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ xe máy tông vào đuôi container trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn khiến một người đàn ông tử vong. Nạn nhân được xác định là ông L.X.V. (44 tuổi, ngụ TP.HCM).

Hiện trường vụ tai nạn tại đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Thuận Giao, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào tối 7/10 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Thuận Giao. Thời điểm trên, xe máy do ông V. điều khiển, lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM (khu vực Bình Dương cũ).

Khi xe lưu thông đến đoạn ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn giao với đường Thuận An Hòa, phường Thuận Giao thì người đàn ông này tông vào đuôi xe container đang dừng đỗ. Cú tông mạnh khiến nạn nhân bị mắc kẹt phía sau xe container.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã có mặt dùng máy chuyên dụng, cắt sắt phía sau xe container để giải cứu, đưa ông V. ra ngoài nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn trên Quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, TP.HCM.

Trước đó, chiều 7/10 trên Quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, TP.HCM cũng đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe taxi và xe máy khiến một bé trai 3 tuổi tử vong.

Nguyên nhân 2 vụ tai nạn đang được CSGT Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra, làm rõ.