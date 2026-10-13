Cảnh sát Đức thu giữ robot có hành vi quấy rối tình dục

Robot bị cảnh sát thu giữ trong quá trình điều tra vụ quấy rối tình dục tại Cologne ngày 11/10/2026. Ảnh: Cảnh sát bang Nordrhein-Westfalen

Theo truyền thông Nga ngày 12/10, thông báo của cảnh sát Cologne cho biết các sĩ quan đã thu giữ robot vào rạng sáng 11/10 sau khi robot này bị cáo buộc sờ vào mông cô gái nói trên và thực hiện các động tác thúc hông về phía cô gái.

Thông báo cho biết cô gái đang đứng cùng bạn bè bên ngoài một nhà hàng thức ăn nhanh thì robot tiếp cận từ phía sau và thực hiện những động tác khiếm nhã. Ít lâu sau, cảnh sát phát hiện robot trong cốp một chiếc ô tô gần đó. Họ tịch thu thiết bị này cùng điện thoại di động của chủ sở hữu 16 tuổi và một người khác 19 tuổi được cho là đồng phạm.

Robot có màu đỏ và vàng, được thiết kế theo hình tượng nhân vật Người sắt của Marvel. Trong bức ảnh tang vật do cảnh sát công bố, robot mặc áo ba lỗ màu trắng, đeo dây chuyền vàng và gắn một bộ ria mép giả.

Cảnh sát đang kiểm tra xem robot hoạt động như thế nào tại thời điểm xảy ra vụ việc và liệu có ai cố tình điều khiển các chuyển động của nó hay không. Hai thanh niên điều khiển robot trên đã phát trực tiếp vụ việc trên mạng và họ đang bị điều tra với cáo buộc quấy rối tình dục.

Các đoạn video được chia sẻ trên TikTok cho thấy robot có tên Ahmed nói trên đã quấy rối nhiều phụ nữ. Robot thực hiện các động tác tay mô phỏng hành vi thủ dâm và chuyển động thúc hông về phía một số phụ nữ trong khi những người điều khiển robot cười đùa. Robot cũng tiếp cận một phụ nữ từ phía sau, khiến người này hét lên. Hiện chưa rõ liệu đây có phải là vụ việc dẫn đến cuộc điều tra hay không.

Theo Bộ luật Hình sự Đức, hành vi tấn công tình dục là hành vi có sự tiếp xúc giữa thủ phạm và nạn nhân. Năm 2021, Tòa án Công lý Liên bang Đức phán quyết rằng những hành vi do máy móc hoặc bên thứ ba thực hiện không đủ yếu tố cấu thành tội tấn công tình dục. Tuy nhiên, nếu bị kết tội quấy rối tình dục, hai nghi phạm có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù tới 2 năm.