Cảnh sát Đức mở cuộc điều tra sau khi một robot bị cáo buộc sàm sỡ một thiếu nữ

Vụ việc xảy ra tại thành phố Cologne thuộc bang North Rhine-Westphalia ở phía tây nước Ý.

Theo cảnh sát, chủ nhân của con robot năm nay 16 tuổi và người bạn 19 tuổi của cậu ta đã quay vụ việc này và phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Con robot bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Cologne/AP

Cô gái đang ở bên ngoài một nhà hàng thức ăn nhanh vào khoảng thời gian từ 11 giờ 45 phút đêm theo giờ địa phương cùng với những người bạn nữ khoảng 17 và 18 tuổi.

Theo cảnh sát, con robot cao khoảng 1,20 mét (120 cm) đã tiếp cận cô gái từ phía sau và thực hiện các hành động đụng chạm.

Lực lượng phản ứng khẩn cấp đã được điều động tới hiện trường. Họ tìm được hai thiếu niên ở góc phố đồng thời phát hiện con robot trong cốp xe.

Video Hespress English

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một robot mặc áo vest trắng, đeo dây chuyền vàng và kính râm tiếp cận phụ nữ trên đường phố và có những cử chỉ đụng chạm.

Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu chuyển động của robot có được lập trình sẵn hay bị điều khiển một cách cố ý vào thời điểm xảy ra sự cố.