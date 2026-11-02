Cảnh sát Đức điều tra vụ phát hiện kim khâu trong kẹo Halloween

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng Đức đã phát cảnh báo khẩn cấp tới các bậc phụ huynh, yêu cầu kiểm tra kỹ toàn bộ bánh kẹo của trẻ em trước khi cho phép sử dụng.

Tại thị trấn Leinefelde-Worbis thuộc bang Thuringia, trẻ em đi xin kẹo vào tối 31/10 đã phát hiện những chiếc kim được cố ý giấu bên trong các phần kẹo. Đại diện đồn cảnh sát Leinefelde-Worbis cho biết do bọn trẻ đã gõ cửa rất nhiều ngôi nhà trong khu xóm, lực lượng chức năng hiện chưa thể xác định chính xác kẹo bị cài kim được phát ra từ nhà nào.

Một thanh kẹo bị gắn chiếc kim khâu bên trong. Ảnh: X/FNewsGERMANY

Cơ quan chức năng xác nhận chưa ghi nhận thương vong ban đầu và đã khởi tố vụ án hình sự điều tra về hành vi nghi vấn cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Cùng đêm đó tại bang Rhineland-Palatinate, cảnh sát khu vực Appenheim thuộc huyện Mainz-Bingen cũng ghi nhận trường hợp một bé trai phát hiện hai chiếc nam châm cực nhỏ dính trên miếng kẹo dẻo.

Tại bang North Rhine-Westphalia, hai gia đình ở thành phố Essen đã tìm đến cảnh sát trình báo sau khi phát hiện các mũi kim đâm xuyên trong thanh sô-cô-la và túi kẹo dẻo. Cảnh sát Essen khẳng định các vụ việc đang được điều tra theo hướng hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời khuyến cáo phụ huynh trong thành phố đặc biệt chú ý đến kẹo có dấu hiệu bị can thiệp.

Tương tự, tại bang Bavaria, phụ huynh ở khu vực phía tây thành phố Nuremberg cũng hoảng hốt khi phát hiện kim khâu trong thanh sô-cô-la khi mở quà kẹo của con vào đêm 1/11. Mặc dù có một em nhỏ đã cắn phải chiếc kẹo có chứa kim, may mắn em không bị thương.

Hiện tượng vật thể lạ trong kẹo Halloween còn được báo cáo ở nhiều địa phương khác thuộc phía tây nam nước Đức như Filderstadt và Rielasingen-Worblingen. Ngoài kim khâu, lực lượng cảnh sát tại một số vùng còn ghi nhận thêm ghim bấm trong kẹo cao su và lưỡi câu trong kẹo cứng.