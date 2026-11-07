Cảnh sát đu dây cứu người, dùng robot chữa cháy trong diễn tập tại chung cư cao cấp ở TPHCM

Với hơn 800 người tham gia, cùng nhiều tình huống giả định ở mức độ nguy hiểm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phô diễn sức mạnh hiệp đồng hoàn hảo, tung robot chữa cháy hiện đại và thực hiện những pha đu dây cứu người từ tầng cao khiến người dân ấn tượng, mãn nhãn.

Chuỗi sự cố thử thách liên hoàn

Đúng 09 giờ 30 phút, tiếng chuông báo cháy vang lên, làm hỗn loạn không gian yên tĩnh của khu dân cư cao cấp Sài Gòn South Residences. Tình huống giả định được đặt ra vô cùng khó khăn và sát với tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra trong thực tế hiện nay: Tại khu vực tầng hầm Block G, một chiếc xe máy điện bất ngờ chập mạch, phát nổ và bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang hàng loạt phương tiện đỗ san sát, sinh ra lượng nhiệt lớn kèm theo những tiếng nổ liên tiếp.

Đáng chú ý, đây là thời điểm hệ thống máy bơm chữa cháy của chung cư đang trong quá trình bảo trì định kỳ. Thiếu đi màng nước bảo vệ ban đầu, ngọn lửa bùng phát dữ dội không thể kiểm soát. Khói đen mang theo lượng lớn khí độc nhanh chóng bao trùm toàn bộ tầng hầm, cuộn lên luồn lách vào trục kỹ thuật, đe dọa cháy lan lên các tầng trên. Hàng trăm người tháo chạy trong hoảng loạn, nhiều người đã bị ngạt khói, ngất xỉu và kẹt lại.

Người dân thoát hiểm về điểm tập kết theo kịch bản - Ảnh: Thắng Lợi

Cùng lúc đó, tại căn hộ số 7 trên tầng 4, một cư dân do bất cẩn đã để giẻ lau bắt lửa từ bếp hồng ngoại. Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi các vật dụng dễ cháy, khói cuồn cuộn lan ra hành lang. Hàng trăm cư dân tháo chạy, nhiều người kẹt lại ở ban công vẫy khăn kêu cứu.

Thảm họa tiếp tục leo thang khi sự cố kỹ thuật phát sinh do hỏa hoạn khiến một thang máy kẹt cứng giữa tầng 7. Sáu người bên trong buồng thang hoảng loạn tột độ, thiếu dưỡng khí và không thể tự thoát ra. Đồng thời, tại các buồng thang bộ, do cư dân thao tác thoát nạn sai, cửa buồng thang liên tục bị mở toang. Khói từ khu vực cháy theo chiều đứng xâm nhập vào buồng thang bộ, gây nhiễm khói toàn bộ trục thoát nạn, khiến hàng loạt cư dân mất phương hướng, nghẹt thở.

Xuất kích nhanh, hiệp đồng tác chiến: Tung robot chữa cháy, đu dây cứu nạn

Nhận tin báo từ Trung tâm chỉ huy Công an TPHCM qua Tổng đài 113, lập tức điều động lực lượng. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 21 và Khu vực 7 đóng vai trò mũi nhọn, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc và y tế khu vực gần nhất.

Xe thang hiện đại của Đội CC&CNCH Khu vực 7 đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: Thắng Lợi

Tại hiện trường, chia làm 3 mũi giáp công. Ở mũi tầng hầm, trước lượng nhiệt cao và khí độc, Robot chữa cháy điều khiển từ xa lập tức được đưa vào. Vượt qua màn khói đen, robot tiến sâu vào tâm lửa, phun cột nước áp lực cao kết hợp bọt chữa cháy, hạ nhiệt cấp tốc hiện trường. Sự xuất hiện của thiết bị tối tân này đã mở đường an toàn cho các Cảnh sát đeo mặt nạ phòng độc tiến vào cứu những nạn nhân ngất xỉu.

Chiến sĩ cảnh sát điều hành thuần thục robot chữa cháy tại buổi thực tập - Ảnh: Thắng Lợi

Bên trên tòa nhà, mũi số 2 làm nên những hành động khiến người dân và ban chỉ huy tham gia nghẹt thở. Từ tầng trệt của Block G, các chiến sĩ cứu hộ tinh nhuệ sử dụng kỹ thuật đu dây tiếp cận leo dọc theo mặt ngoài tòa nhà. Vượt qua lớp khói mù mịt, các chiến sĩ lao chuẩn xác vào ban công tầng 4, nhanh chóng mặc đai an toàn cho nạn nhân và thực hiện kỹ thuật địu người, đu dây hạ xuống mặt đất an toàn trong tiếng vỗ tay rào rào của người dân.

Tại tầng 7, tổ trinh sát sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực khẩn cấp phá cửa thang máy, đưa 6 nạn nhân đang lả đi vì thiếu oxy ra khu vực sơ cấp cứu.

Cùng lúc, mũi số 3 nhanh chóng thiết lập hệ thống quạt thổi khói công suất lớn tại cửa các buồng thang bộ. Áp suất được tái tạo, thổi toàn bộ khói độc, giúp lực lượng cứu hộ rà soát và dìu đỡ hàng chục người dân già yếu xuống tầng trệt.

Nghẹt thở với cảnh Chiến sĩ PCCC&CNCH đu dây cứu người tại tầng cao - Ảnh: Thắng Lợi

Thời điểm vàng để giữ tính mạng nằm ở ý thức người dân

Sau 45 phút thực binh, nhịp nhàng và kỷ luật, vụ hỏa hoạn giả định đã được khống chế hoàn toàn. Toàn bộ hàng trăm cư dân, nạn nhân mắc kẹt tại hầm, trong thang máy và trên các tầng cao đều được giải cứu an toàn đúng kế hoạch.

Trao đổi nhanh với phóng viên ngay tại hiện trường, Thượng tá Nguyễn Phương Nam – Đội trưởng Đội PCCC&CNCH Khu vực 21, người trực tiếp chỉ huy các mũi đột kích chia sẻ: "Tại các chung cư cao tầng, khi xảy ra sự cố, ngọn lửa có thể khống chế được, nhưng tốc độ lan truyền của khói và khí độc theo trục đứng mới đáng sợ nhất. Lực lượng chuyên nghiệp dù có tinh nhuệ đến đâu cũng cần thời gian tiếp cận. Do đó, tốt nhất để giữ tính mạng phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng của chính người dân."

Thượng tá Nguyễn Phương Nam - Đội trưởng PCCC&CNCH Khu vực 21 theo dõi , chỉ huy trực tiếp tại buổi thực tập - Ảnh: Thắng Lợi

Thượng tá Nguyễn Phương Nam đặc biệt gửi lời nhắn gửi:"Chúng tôi mong muốn mỗi người dân đang sinh sống tại chung cư cao tầng cần tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC. Bà con cần chủ động tham gia các lớp tập huấn để rèn luyện kỹ năng sinh tồn, nắm vững cách dùng khăn ẩm, mặt nạ phòng độc, kỹ năng hạ thấp trọng tâm di chuyển để thoát hiểm trong môi trường khí độc. Tuyệt đối không tự ý chèn cửa buồng thang thoát nạn. Hãy đưa ý thức phòng cháy thành thói quen thường trực trong sinh hoạt hàng ngày, bởi ý thức của mỗi cá nhân chính là lá chắn vững chắc nhất bảo vệ sự bình yên cho cả tòa nhà."

Cuộc diễn tập khép lại thành công tốt đẹp, qua đó gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới các Ban quản lý chung cư về việc duy trì hệ thống kỹ thuật. Hơn thế nữa, buổi thực binh không chỉ là màn biểu dương năng lực làm chủ công nghệ mới, mà còn là minh chứng rõ nét cho khẩu hiệu: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", luôn sẵn sàng lao vào hiểm nguy để giành lại sự sống cho nhân dân của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH TP.HCM.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Toàn cảnh khu vực diễn tập - Ảnh: Thắng Lợi

Các chiến sĩ hổ trợ chuẩn bị leo dây tầng cao cứu nạn nhân - Ảnh: Thắng Lợi

Quang cảnh cứu nạn trên tầng cao với phương tiện xe thang chuyên dụng - Ảnh: Thắng Lợi

Nạn nhân được dìu ra ngoài tới khu vực Y tế - Ảnh: Thắng Lợi

Lực lượng y tế thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: Thắng Lợi

Lực Lượng PCCC cơ sở trong giai đoạn đầu - Ảnh: Thắng Lợi