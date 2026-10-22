Cảnh sát động viên, kịp thời ngăn cô gái nhảy cầu Long Biên

Trước đó vào sáng cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT số 1 do Đại úy Tạ Đình Khánh làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Trần Nhật Duật thì tiếp nhận tin báo của người dân về việc một cô gái đứng trên cầu Long Biên (phường Bồ Đề) có biểu hiện bất thường.

Người dân lo ngại cô gái có thể có hành động dại dột.

Cô gái ngồi bên lan can cầu Long Biên.

Khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ CSGT nhanh chóng tiếp cận cô gái, động viên tinh thần và cùng người dân đưa cô gái vào nơi an toàn.

Tại trụ sở Đội CSGT số 1, cô gái cho biết, do buồn chuyện tình cảm với bạn trai nên nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Điện thoại và một số đồ dùng cá nhân đều đã vứt xuống sông Hồng.

Cô gái được CSGT đưa về trụ sở.

Trước tình hình trên, cán bộ Đội CSGT số 1 phối hợp với Công an phường Bồ Đề tiến hành xác minh nhân thân, tìm cách liên hệ với gia đình để cùng hỗ trợ, động viên cô gái. Qua xác minh, cô gái được xác định là B.T.D. (SN 1999, trú tại tỉnh Sơn La).

Cơ quan Công an đang phối hợp với gia đình tiếp tục hỗ trợ, động viên cô gái ổn định tâm lý, bảo đảm an toàn.