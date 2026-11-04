Cảnh sát điều tra vụ cầu thủ Tenerife tử vong trên sân

NHM tưởng nhớ Jesús de Miguel.

Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha xác nhận đang điều tra cái chết của Jesus de Miguel, tiền đạo 30 tuổi thuộc biên chế Tenerife. Cơ quan chức năng xem xét khả năng xảy ra hành vi ngộ sát sau tình huống va chạm giữa cầu thủ này và thủ môn Owono trong trận gặp FC Andorra tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

Sự cố xảy ra ở những phút bù giờ, khi tỷ số đang là 2-2. De Miguel băng lên tranh chấp một đường bóng dài gần giữa sân, trong khi Owono rời vùng cấm và lao ra phá bóng từ hướng ngược lại. Hai cầu thủ va chạm mạnh, khiến tiền đạo Tenerife đổ gục xuống sân.

Sau pha va chạm, De Miguel quỳ xuống, ôm phần thân trên trong vài giây trước khi ngã ngửa và bất tỉnh. Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với Owono, còn đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân cấp cứu. Tiền đạo 30 tuổi được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi sau khi bị ngừng tim. Trận đấu cũng bị hủy khi chưa kết thúc.

Thủ môn đối diện cuộc điều tra

Theo quy định pháp luật Tây Ban Nha, những trường hợp tử vong không do nguyên nhân tự nhiên, bao gồm tai nạn, đều phải trải qua quá trình điều tra tư pháp. Vì vậy, việc cảnh sát xem xét khả năng ngộ sát không đồng nghĩa Owono đã thực hiện hành vi phạm tội.

Trưởng công tố Santa Cruz de Tenerife, Jose Luis Sanchez-Jauregui, nhận định khả năng vụ việc dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự không cao, bởi pha va chạm xảy ra trong một tình huống tranh chấp bóng trên sân.

Fan Tenerife tri ân De Miguel.

Một chi tiết đáng chú ý là Owono đã quay lại kiểm tra tình trạng De Miguel, dù trước đó đang rời sân sau khi nhận thẻ đỏ. Thủ môn Andorra được cho là suy sụp khi biết tình trạng nghiêm trọng của đối thủ.

Sức ép dành cho Owono còn lan sang mạng xã hội. Tài khoản Instagram có gần 30.000 người theo dõi của anh bị vô hiệu hóa vào ngày hôm sau. Michel Owono, một cầu thủ khác trùng họ với thủ môn Andorra, cũng phải lên tiếng sau khi nhận hàng loạt bình luận phân biệt chủng tộc từ những người nhầm lẫn danh tính.

Bóng đá Tây Ban Nha bàng hoàng

Tenerife xác nhận toàn đội chịu cú sốc lớn sau khi mất đồng đội. Chủ tịch Felipe Minambres thừa nhận các cầu thủ cùng gia đình có thể cần được hỗ trợ tâm lý, trong khi CLB đề nghị hoãn trận gặp Granada vào cuối tuần.

Theo cổ đông lớn nhất Rayco Garcia, thi thể De Miguel sẽ được đưa về Navahermosa, tỉnh Toledo, theo nguyện vọng gia đình.

Thông tin về cái chết của tiền đạo Tenerife cũng khiến bóng đá thế giới bàng hoàng. Gerard Pique, chủ sở hữu FC Andorra, bày tỏ sự đau buồn và gửi lời tiễn biệt De Miguel. Kylian Mbappe chia sẻ anh không còn lời nào để nói, trong khi Lionel Messi gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè cầu thủ xấu số.

Real Madrid dành một phút mặc niệm trong buổi tập. Manchester United, Liverpool và nhiều CLB khác cũng gửi thông điệp tưởng nhớ De Miguel.

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha quyết định hoãn các trận Copa del Rey và Copa de la Reina trong ba ngày. UEFA cũng yêu cầu các trận đấu thuộc hệ thống của tổ chức trong tuần dành một phút mặc niệm tiền đạo 30 tuổi.

De Miguel sinh tại Madrid, bắt đầu sự nghiệp trong màu áo Leganés B năm 2015, sau đó thi đấu cho nhiều đội bóng ở các hạng đấu thấp trước khi gia nhập Tenerife năm 2025.

Anh qua đời ở tuổi 30, để lại vợ và một con gái. Trong khi gia đình cùng các đồng đội chuẩn bị tiễn biệt De Miguel, cơ quan chức năng Tây Ban Nha tiếp tục làm rõ hoàn cảnh dẫn đến vụ va chạm gây hậu quả nghiêm trọng.