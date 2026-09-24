Cảnh sát đập tường, lật sàn và phát hiện hơn 600 cọc tiền mặt trị giá 95 tỷ đồng trong căn nhà của băng xã hội đen, phải lấy hàng loạt xô nhựa để đưa tiền ra ngoài

Ngày 21/9, lực lượng chống mafia Italy tiến hành khám xét 1 căn nhà có liên quan đến băng đảng Angelino tại Caivano, vùng Naples.

Trong quá trình kiểm tra, các điều tra viên phát hiện lượng lớn tiền mặt được cất giấu tại nhiều vị trí bên trong căn nhà. Tổng số tiền bị thu giữ lên tới 3,2 triệu euro, tương đương khoảng 95 tỷ đồng.

Hơn 600 cọc tiền mệnh giá 50 euro được bọc nilon và giấu kín trong các kẽ tường, bên dưới sàn nhà cùng những ngăn tủ bí mật. Lực lượng chức năng phải đập tường, lật sàn và kiểm tra kỹ các khu vực được sử dụng làm nơi cất tiền.

Cảnh sát đập tường, lật sàn và phát hiện hơn 600 cọc tiền mặt trị giá 95 tỷ đồng trong căn nhà của băng xã hội đen.

Do số tiền thu được quá lớn, các điều tra viên phải sử dụng nhiều xô nhựa để đưa tiền ra khỏi căn nhà. Toàn bộ tang vật sau đó được chuyển về kho bằng xe bọc thép.

Ngoài tiền mặt, lực lượng chức năng còn thu giữ 11 đồng hồ Rolex đắt tiền, vũ khí và nhiều công cụ được sử dụng để phục vụ hoạt động buôn bán ma túy.

Kết quả khám xét là 1 phần trong chiến dịch điều tra kéo dài nhiều tháng do công tố viên Nicola Gratteri chỉ đạo. Chiến dịch đã dẫn đến việc bắt giữ 34 nghi phạm.

Những người bị bắt phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hành vi tống tiền, buôn bán ma túy và tham gia tổ chức mafia.

Theo công tố viên Nicola Gratteri, băng Angelino tổ chức hoạt động theo mô hình “doanh nghiệp” chuyên nghiệp. Các thành viên được chia ca để duy trì hoạt động phi pháp liên tục.

Toàn bộ 3,2 triệu euro bị tịch thu trong cuộc khám xét sẽ được chuyển vào “Quỹ Tư pháp” của Italy. Khoản tiền này được sử dụng để hỗ trợ các nạn nhân của tội phạm có tổ chức.

Ngoài ra, số tiền còn được dùng để trang trải chi phí cho những hoạt động nghe lén phục vụ công tác điều tra tại Naples.