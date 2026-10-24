Cảnh sát dập tắt vụ cháy xe rơ moóc trên đường dẫn lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Chiều 24/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết tổ công tác của đơn vị vừa tham gia dập tắt vụ cháy xe đầu kéo trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua thôn Bình An Nội, xã Bình Sơn.

Vụ cháy tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét (Ảnh cắt từ clip bạn đọc).

Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, lúc 10h45 cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo cháy xe rơ moóc BKS 36H-219.XX của Công ty TNHH vận tải cơ giới cứu hộ giao thông T.C, do ông Lê Tiến C (SN 1989) điều khiển.

Vụ cháy xảy ra tại cầu IRB03 KM00+980 CT.01 thuộc đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua thôn Bình An Nội, xã Bình Sơn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 2 khẩn trương xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức làm nhiệm vụ chữa cháy.

Đến khoảng 11h10 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Mặc dù không gây thiệt hại về người, song vụ cháy đã làm hư hỏng nặng xe rơ moóc. Nguyên nhân vụ cháy và thống kê cụ thể thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.