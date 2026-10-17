Cảnh sát dập tắt đám cháy tại tiệm massage đang sửa chữa

Khoảng 9 giờ ngày 17/10, đám cháy bùng phát mạnh tại một tiệm massage trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh.

Đám cháy tạo cột khói đen cao hàng chục mét tỏa vào khu dân cư và các hộ kinh doanh gây ngạt, nhiều người đã rời khỏi nhà để tránh bị ảnh hưởng.

Đám cháy tạo cột khói đen cao hàng chục mét khiến người dân hoảng hốt.

Khói đen gây ngạt tỏa vào nhà dân lân cận.

Toàn bộ tiệm massage bị lửa bao trùm.

Một số người dân sử dụng bình chữa cháy mini tiếp cận nhưng đám cháy quá lớn không thể dập lửa. Ngọn lửa đe dọa khu dân cư, nhiều công ty và các cửa hàng có số lượng lớn người ra vào.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động xe chữa cháy, xe thang và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa, khoanh vùng không cho lửa lan sang nhà dân và cử tổ cứu hộ tìm kiếm người nghi mắc kẹt.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng tiếp cận.

Sau 30 phút đám cháy được khống chế.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Do bên trong tiệm massage có chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Sau 30 phút đám cháy được khống chế, chưa có thông tin về người bị mắc kẹt trong đám cháy.

Tiệm massage bị cháy và hư hỏng nặng.

Được biết tiệm massage trên hoạt động gần 1 năm nay, thời điểm cháy tiệm massage trên đang ngưng hoạt động để sửa chữa.