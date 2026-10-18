Cảnh sát dập tắt đám cháy căn hộ tòa nhà chung cư Happy Valley

Thời điểm xảy ra cháy là tối 17/10, ngọn lửa bùng phát tại phòng ngủ của căn hộ M304. Lửa và khói nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, lan ra ngoài theo các ô cửa sổ. Bảo vệ phát hiện vụ cháy đã phát thông báo di chuyển cư dân ra khỏi tòa nhà, sử dụng hệ thống chữa cháy chung cư dập lửa đồng thời gọi điện báo với lực lượng chuyên nghiệp.

Căn hộ tầng 3 bốc cháy trong đêm.

Đội Chữa cháy và CNCH KV7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh) đã điều động phương tiện, trong đó có xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường tiếp cận và dập tắt ngọn lửa ngay sau đó.

Lực lượng chữa cháy dập tắt kịp thời vụ hỏa hoạn.

20/100m2 căn hộ cùng nhiều tài sản bị cháy và hư hỏng, tại thời điểm cháy trong căn hộ không có người. Lực lượng chữa cháy đã ngăn không cho ngọn lửa lan sang các hộ xung quanh và các tầng trên cao. Các cư dân trong block M được trấn an và trở lại căn hộ sau vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, qua vụ cháy trên, các cư dân sinh sống tại các chung cư cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện và các vật dụng có nguy cơ gây cháy; chủ động trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, nắm vững kỹ năng xử lý khi có sự cố và thực hiện nghiêm các hướng dẫn thoát nạn. Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng báo động, thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114, đồng thời tổ chức thoát nạn an toàn.