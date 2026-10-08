Cảnh sát dẫn đường hơn 20km giúp bệnh nhân đứt lưỡi đi cấp cứu

Trước đó, khoảng 17h20 ngày 7/10, khi đang làm nhiệm vụ tại Km186 Quốc lộ 19 thuộc xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) gồm: Thiếu tá Vũ Tiến Nguyên, Trung tá Phạm Vũ Quyết và Đại úy Nguyễn Đồng Đạt nhận được đề nghị giúp dẫn đường cho người bị đứt lưỡi, dập mặt đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm lực lượng CSGT dẫn đường đưa bệnh nhân tới bệnh viện cấp cứu.

Nhận thấy nạn nhân bị thương máu ra nhiều, có thể nguy hiểm đến tính mạng, tổ công tác đã ngay lập tức hỗ trợ, sử dụng xe chuyên dụng mở đường đưa người bị thương vượt hơn 20km tới Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cấp cứu.

Thời điểm này là giờ tan tầm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông đúc, quãng đường di chuyển xa. Do đó, tổ công tác phải sử dụng loa, còi ưu tiên liên tục để dẫn đường an toàn, nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Qua xác minh nhanh, cơ quan Công an xác định người bị thương là anh Hồ Viết Thế (SN 1983, trú thôn Chư Bồ 2, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai). Trong quá trình đi làm rẫy, anh Thế bị ngã đập mặt vào đá dẫn đến đứt lưỡi, dập mặt, chảy nhiều máu.

Bệnh nhân được lực lượng chức năng dẫn đường đi cấp cứu.

Khi bị nạn, anh Thế đang đi làm thuê, quê ở xa và không có người thân bên cạnh nên bạn bè đưa đi cấp cứu. Nhờ được lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ đến bệnh viện, anh Thế đã được chăm sóc y tế kịp thời.

Hiện sức khỏe của nạn nhân đã ổn định và bày tỏ lòng biết ơn đến lực lượng Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ, đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.