Cảnh sát đặc nhiệm đột kích, diễn tập giải cứu con tin trên metro Nhổn

Ngày 30/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) phối hợp Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 và Phòng An ninh nội địa (PA02) tổ chức diễn tập phương án phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý các tình huống liên quan đến bom, mìn, chất nổ tại khu vực Ga Nhổn, tuyến đường sắt đô thị số 3.

Tại khu vực Depot Nhổn, phường Tây Tựu, các lực lượng triển khai phương án giả định nhằm kiểm tra khả năng chỉ huy, điều hành và phối hợp khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, an toàn trên tuyến đường sắt đô thị.

Tình huống giả định được đặt ra là một nhóm khủng bố có súng bắt giữ con tin trên tuyến đường sắt đô thị số 3.

Trước tình huống này, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm triển khai các mũi tiếp cận, tổ chức phương án tác chiến nhằm khống chế người bắt giữ và giải cứu con tin.

Các tổ công tác nhanh chóng tiếp cận khu vực xảy ra sự cố theo nhiều hướng.

Lực lượng chuyên trách đột kích, khống chế những người được giả định là khủng bố, đồng thời đưa các con tin ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau khi khống chế tình huống bắt giữ con tin, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai phương án xử lý tình huống liên quan đến bom, mìn, chất nổ. Nội dung này được đặt trong bối cảnh hoạt động đường sắt đô thị, nơi có hành khách, nhân viên và các công trình, thiết bị phục vụ vận hành.

Thông qua diễn tập, các lực lượng kiểm tra khả năng huy động nhân lực, phương tiện và cơ chế phối hợp khi xảy ra tình huống đe dọa an ninh, an toàn trên tuyến metro. Đây cũng là dịp để các đơn vị rà soát quy trình xử lý, từ khi tiếp nhận thông tin, tổ chức lực lượng đến triển khai các phương án giải cứu và khắc phục sự cố.

Bên cạnh lực lượng chuyên trách, cán bộ, nhân viên Hà Nội Metro được phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật và các yêu cầu về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống khủng bố. Qua đó, nhân viên vận hành có thêm kỹ năng phối hợp khi phát sinh tình huống bất thường trong quá trình làm nhiệm vụ.

Các nội dung liên quan đến xử lý bom, mìn, chất nổ cũng được lực lượng chuyên trách triển khai theo phương án giả định, nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa đơn vị vận hành đường sắt đô thị với lực lượng chức năng.

Việc tổ chức diễn tập giúp Hà Nội Metro và các đơn vị liên quan đánh giá khả năng phối hợp trong những tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến hành khách, nhân viên, công trình và hoạt động vận hành. Kết quả diễn tập là cơ sở để các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung phương án và quy trình phối hợp, nâng cao tính chủ động khi xử lý các tình huống về an ninh, an toàn.

Với đặc thù là loại hình vận tải hành khách công cộng, Hà Nội Metro xác định bảo đảm an ninh, an toàn là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình vận hành, góp phần duy trì hoạt động ổn định của hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội.