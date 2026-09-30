Cảnh sát đặc nhiệm diễn tập giải cứu con tin, xử lý bom mìn tại Ga Nhổn

Sáng 30/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) phối hợp với Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Phòng An ninh nội địa (PA02) tổ chức diễn tập phương án phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý tình huống liên quan đến bom, mìn, chất nổ tại Ga Nhổn, thuộc tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn – Cầu Giấy.

Đồng thời Công ty phối hợp tổ chức tập huấn về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị.

Nội dung diễn tập tập trung vào công tác chỉ huy, điều hành và cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng; qua đó kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện và xử lý các tình huống giả định, góp phần nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách, nhân viên, công trình và hoạt động vận hành đường sắt đô thị.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) phối hợp với Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Phòng An ninh nội địa (PA02) tổ chức diễn tập phương án phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý tình huống liên quan đến bom, mìn, chất nổ.

Theo đó, các lực lượng phối hợp tổ chức “Diễn tập phương án tác chiến phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý tình huống liên quan đến bom, mìn, chất nổ trên tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội” tại khu vực Ga Nhổn – Depot Nhổn.

Tình huống những tên khủng bố được bị súng bắt giữ con tin khi di chuyển trên tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội.

Nội dung diễn tập tập trung vào công tác chỉ huy, điều hành và cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng; qua đó kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện và xử lý các tình huống giả định, góp phần nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách, nhân viên, công trình và hoạt động vận hành đường sắt đô thị.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm triển khai nhiều mũi tiến công để áp sát khu vực giam giữ con tin.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đã khống chế, tiêu diệt các thành phần khủng bố, giải cứu thành công con tin an toàn.

Cận cảnh tình huống xử lý bom, mìn, chất nổ trên tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội.

Kết quả của chương trình tập huấn cũng là cơ sở để các đơn vị tiếp tục đánh giá, rà soát, bổ sung và hoàn thiện phương án, quy trình phối hợp; nâng cao tính chủ động, khả năng ứng phó và hiệu quả xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, an toàn và phòng, chống khủng bố trên các tuyến đường sắt đô thị do Hà Nội Metro quản lý, vận hành.