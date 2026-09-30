Cảnh sát đặc nhiệm diễn tập giải cứu con tin, xử lý bom mìn tại Ga Nhổn
Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội phối hợp với Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 tổ chức diễn tập phương án phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý tình huống liên quan đến bom, mìn, chất nổ tại Ga Nhổn
Sáng 30/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) phối hợp với Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Phòng An ninh nội địa (PA02) tổ chức diễn tập phương án phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý tình huống liên quan đến bom, mìn, chất nổ tại Ga Nhổn, thuộc tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn – Cầu Giấy.
Đồng thời Công ty phối hợp tổ chức tập huấn về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị.
Nội dung diễn tập tập trung vào công tác chỉ huy, điều hành và cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng; qua đó kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện và xử lý các tình huống giả định, góp phần nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách, nhân viên, công trình và hoạt động vận hành đường sắt đô thị.
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