Cảnh sát cứu người đuối nước dưới chân cầu Long Biên chỉ sau 11 phút

Theo tin từ Công an Tp.Hà Nội, vào hồi 14h07 ngày 10/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Tp.Hà Nội nhận được tin báo về vụ việc có người đuối nước tại khu vực chân cầu Long Biên, phường Hồng Hà, Tp.Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương điều động 2 cano, 1 xe cứu thương cùng 12 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Tp.Hà Nội đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Xác định đây là tình huống đặc biệt khẩn cấp, trực tiếp đe dọa đến tính mạng người gặp nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhanh chóng triển khai phương tiện, tiếp cận khu vực được xác định có người đuối nước.

Cán bộ, chiến sĩ triển khai cứu người bị nạn và đưa nạn nhân lên cano. Ảnh: Công an Tp.Hà Nội

Trong điều kiện gió to, dòng nước chảy xiết, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương triển khai đội hình, tổ chức rà soát khu vực, bám sát thông tin về vị trí nạn nhân, tận dụng từng phút để triển khai công tác cứu nạn.

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cứu người, đến 14h18 cùng ngày, chỉ sau 11 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã phát hiện nạn nhân. Các cán bộ, chiến sĩ lập tức triển khai đội hình tiếp cận, đưa nạn nhân lên cano và tiến hành sơ cấp cứu ban đầu.

Nạn nhân được đưa lên bờ và đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Ảnh: Công an Tp.Hà Nội

Sau khi được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ, sử dụng xe cứu thương chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để cấp cứu.

Hiện sức khỏe nạn nhân đã dần ổn định. Vụ việc được bàn giao cho Công an phường Hồng Hà tiếp nhận, tiếp tục giải quyết theo quy định.