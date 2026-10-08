Cảnh sát cơ động Quảng Ngãi hiến 105 đơn vị máu

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động biểu dương tinh thần trách nhiệm, xung kích của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện hiến máu tình nguyện thời gian qua.

Đồng thời, Thượng tá Nguyễn Thành Long yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong lực lượng Công an nhân dân.

Qua chương trình, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động hiến 105 đơn vị máu

Ngay sau Lễ phát động, đông đảo cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả, chương trình tiếp nhận 105 đơn vị máu.

Số máu tiếp nhận góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, nhất là những trường hợp người bệnh cần máu khẩn cấp.

Hà Vy