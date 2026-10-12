Cảnh sát cơ động liên tục ngăn chặn các nhóm thanh, thiếu niên gây rối

Chủ động tuần tra, ngăn chặn từ sớm

Khoảng 2h ngày 27/9/2026, tại khu vực Trường THCS Quảng Châu, phường Nam Sầm Sơn, xảy ra vụ việc giữa hai nhóm thanh, thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Các đối tượng mang theo vỏ chai bia thủy tinh, kiếm Nhật (Katana) đuổi đánh nhau và đập phá phương tiện của đối phương. Hậu quả, xe mô tô Honda Wave Alpha của Hồ Như Hải bị đập vỡ toàn bộ hệ thống đèn cùng nhiều bộ phận nhựa bên ngoài.

Các đối tượng mang theo vỏ chai bia thủy tinh, kiếm Nhật (Katana), đuổi đánh nhau và đập phá phương tiện của đối phương trong đêm.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát cơ động đã xác định 8 đối tượng có liên quan, gồm Nguyễn Lê Thành (SN 2008), Lê Tuấn Tú (SN 2008), Ngô Khắc Quân (SN 2009), Nguyễn Hồng Lâm (SN 2010), Trịnh Ngọc Tân (SN 2010), Nguyễn Sơn Lâm (SN 2010), Lường Ngọc Phong (SN 2010) và Hồ Như Hải (SN 2009). Lực lượng chức năng đã mời các đối tượng lên làm việc để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Tang vật tạm giữ gồm 3 xe mô tô cùng một điện thoại iPhone X.

Chưa đầy một tuần sau, vào rạng sáng 2/10/2026, tại khu vực ngã tư vòng xuyến đường Duyên Hải ven biển, phường Nam Sầm Sơn, Phòng Cảnh sát cơ động tiếp tục phát hiện vụ việc liên quan đến hai nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo bình xịt hơi cay và súng ná cao su bắn đạn bi. Các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Hai xe mô tô, gồm Honda SH và Honda Vision bị đập phá, làm hư hỏng nhiều bộ phận nhựa bên ngoài.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng làm rõ Vũ Hữu Tâm (SN 2008) và Đỗ Bảo Long (SN 2010) có liên quan đến vụ việc, đồng thời mời các đối tượng lên làm việc. Theo lời khai ban đầu, ngoài những người đã được xác định, còn có nhiều thanh, thiếu niên khác tham gia hoặc có liên quan. Cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh nhân thân, lai lịch, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, Cảnh sát cơ động Thanh Hoá phát hiện, xử lý 32 vụ với hơn 250 đối tượng.

Điểm đáng chú ý ở hai vụ việc trên là các nhóm đối tượng hoạt động vào thời điểm rạng sáng, sử dụng nhiều loại hung khí, công cụ nguy hiểm và sẵn sàng đập phá phương tiện khi xảy ra mâu thuẫn. Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, những hành vi này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người tham gia và những người xung quanh.

Thực tế công tác đấu tranh của lực lượng Cảnh sát cơ động cho thấy, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng không phải hiện tượng mới, nhưng phương thức tập hợp và diễn biến hành vi có những đặc điểm đáng lưu ý. Nhiều nhóm hình thành tự phát, các đối tượng quen biết nhau qua bạn bè hoặc những lần gặp gỡ, sau đó bị cuốn vào các cuộc xung đột, hỗn chiến.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát cơ động, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện 2 kế hoạch và 3 phương án đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Lực lượng chức năng tổ chức 185 ca tuần tra, huy động gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, xử lý 32 vụ với hơn 250 đối tượng. Trong đó, 27 vụ với 167 đối tượng được chuyển đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; 5 vụ với 84 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự được chuyển xử lý theo quy định.

Bên cạnh đấu tranh với các hành vi gây rối trật tự công cộng, lực lượng Cảnh sát cơ động còn tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện 1.594 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm, chuyển lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý theo thẩm quyền, với tổng số tiền 8,5 tỷ đồng.

Đằng sau những cuộc hỗn chiến tự phát

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, gây gổ, mất an ninh, trật tự thường diễn biến phức tạp vào mùa hè, nhất là thời điểm học sinh nghỉ hè. Qua xác minh các vụ việc, phần lớn đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, khoảng từ 13 đến 18 tuổi; trong đó có cả học sinh đang đi học và những trường hợp đã bỏ học.

Qua xác minh các vụ việc, phần lớn đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, khoảng từ 13 đến 18 tuổi; trong đó có cả học sinh đang đi học và những trường hợp đã bỏ học.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, hoàn cảnh gia đình và sự thiếu quan tâm, quản lý, giáo dục của người lớn là những yếu tố cần được chú ý khi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm. Một số trường hợp sống trong gia đình không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn, phải ở với ông bà hoặc bố mẹ đi làm ăn xa, thiếu sự quan tâm thường xuyên.

Đáng lo ngại, không phải nhóm nào cũng có sự chuẩn bị, phân công từ trước. Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, qua quá trình xác minh, có những trường hợp các đối tượng đi cùng một nhóm nhưng không biết rõ tên tuổi của nhau, chỉ quen qua bạn bè. Ban đầu, lực lượng chức năng có thể nghi ngờ các đối tượng khai báo không thành khẩn, nhưng khi xác minh sâu hơn, phát hiện một số nhóm được hình thành tự phát sau những lần gặp gỡ chớp nhoáng, ở quán nước, bữa tiệc hoặc qua mối quan hệ bạn bè rồi hình thành nhóm tham gia hỗn chiến.

Hành vi tụ tập thành nhóm, sử dụng hung khí, đuổi đánh nhau hoặc gây náo loạn nơi công cộng có thể bị xem xét xử lý hình sự tội "Gây rối trật tự công cộng".

Để chủ động phòng ngừa, Phòng Cảnh sát cơ động duy trì tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là vào ban đêm. Mỗi tối, đơn vị tổ chức hai ca tuần tra với 4 tổ công tác, mỗi tổ từ 4 đến 8 cán bộ, chiến sĩ, kết hợp giữa lực lượng công khai và hóa trang. Khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác hóa trang tiếp cận, theo dõi tình hình, trong khi lực lượng vũ trang phối hợp phía sau để kịp thời kiểm tra, ngăn chặn, xử lý. Tùy tính chất, mức độ vi phạm và thẩm quyền, các vụ việc được xác minh, bàn giao cho Công an cấp xã, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự hoặc đơn vị chức năng liên quan tiếp tục giải quyết.

Thượng tá Nguyễn Hồng Văn cảnh báo, hành vi tụ tập thành nhóm, sử dụng hung khí, đuổi đánh nhau hoặc gây náo loạn nơi công cộng có thể bị xem xét xử lý hình sự tùy theo tính chất, mức độ và các dấu hiệu cấu thành tội phạm. Những người trực tiếp đánh nhau, mang theo hung khí, kích động hoặc tham gia đập phá tài sản đều có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng với hành vi của mình.

Từ thực tế các vụ việc đã xảy ra, có thể thấy công tác phòng ngừa tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng cần được triển khai đồng bộ, liên tục. Tuần tra, kiểm soát của lực lượng Công an giữ vai trò quan trọng trong phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, nhưng để hạn chế tận gốc nguy cơ phát sinh các nhóm gây rối, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương.

Các gia đình cần quan tâm hơn đến sinh hoạt, các mối quan hệ bạn bè và thời gian đi lại của con em, nhất là vào ban đêm; kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường như thường xuyên tụ tập khuya, mang theo hung khí, có lời nói hoặc hành vi đe dọa người khác. Nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, đồng thời phối hợp với gia đình quản lý, hỗ trợ những trường hợp có nguy cơ vi phạm.