Cảnh sát Cơ động làm chủ phương tiện, khí tài hiện đại
Từ thao trường huấn luyện đến thực tiễn công tác, chiến đấu, lực lượng Cảnh sát Cơ động ngày càng trưởng thành, chính quy và tinh nhuệ. Không chỉ vững vàng về bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ còn từng bước làm chủ các hệ thống vũ khí, phương tiện, khí tài hiện đại. Sự kết hợp giữa con người tinh nhuệ và trang thiết bị đồng bộ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/canh-sat-co-dong-lam-chu-phuong-tien-khi-tai-hien-dai-246261112171636412.htm